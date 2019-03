Gran arranque de “¿Cómo seguimos?”, el nuevo segmento que tuvo su debut anoche por la pantalla de Crónica HD. En esta primera entrega, el ciclo mostró en primera persona el drama que viven los jubilados.



La historia de Jorge Dimuro, de 73 años, nos conmovió a todos. El hombre relató lo difícil que es subsistir en la Argentina, donde millones de abuelos hacen malabares para llegar a fin de mes.



En otro tramo del programa, Luis Correa, presidente del Centro de Jubilados Juan Manuel de Rosas, explicó la labor solidaria que lleva adelante: “Nosotros decidimos que sea un centro de contención para asistir a aquellas personas que no tienen familiares, gente que está al borde del abismo”.



Tal es el caso de Andrea, una mujer discapacitada que la lucha en un contexto muy complicado. La mujer está casada con un hombre, también discapacitado, y cría a seis hijos.



“Todos los días me levanto a las 8.30 y atiendo a mi esposo. Es muy difícil. Cada vez que llueve nos inundamos. Sólo pido que alguien me ayude a terminar mi casa”, contó con lágrimas en los ojos.