El exdirector General de Operaciones de la AFI Antonio "Jaime" Stiuso pidió este jueves ser aceptado como querellante en la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos a cargo de la justicia de Lomas de Zamora, ante sospechas de haber sido víctima de estas maniobras.



"En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI", sostuvo Stiuso en el escrito presentado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.



En el escrito, que firmó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez, Stiuso aludió al supuesto hallazgo de una carpeta que contendría su legajo en un allanamiento a uno de los acusados en el caso, Diego Dalmau Pererya.

"De momento no le consta al suscripto que esa información sea cierta, sin embargo no me sorprendería que efectivamente se haya procedido al secuestro de mi legajo en uno de esos allanamientos" , expresó Stiuso.



El exespía le recordó al juez que se desempeñó durante más de 40 años en la Secretaría de Inteligencia (actual AFI) " llegando a reportar como Director General de Operaciones".

"Por tanto, debido a mi vasta experiencia en la materia, en más de una ocasión he advertido ese tipo de procedimientos. Muchas veces he preferido no reaccionar frente a esas verificaciones", sostuvo.



En relación al exjefe de Contrainteligencia de la AFI en el macrismo Dalmau Pererya, Stiuso entendió que "no se trata de una acción en solitario, sino que se trata de una labor mancomunada por otros tantos agentes y de esas acciones, según surge de noticias periodísticas en las que se publican decisiones ya adoptadas por este Juzgado, estarían en conocimiento las más altas autoridades de la AFI durante los años 2016/2019".

Stiuso pidió ser aceptado como querellante y que se lo cite al juzgado para ratificar el contenido de su escrito.



En la causa están procesados los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.