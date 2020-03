A pesar de los esfuerzos de la Policía y de las autoridades, muchas personas no cumplen con el aislamiento obligatorio que rige hasta el 31 de marzo como medida para desacelerar el contagio de Covid-19 ( Orthocoronavirinae) en el país. Así sucedió con dos adolescentes de Santa Fe que terminaron demorados en una Comisaría donde un oficial les dio un duro escarmiento que se volvió viral: "¿Tienen proyecto de vida? ¡Sí lo tiene, quédense en su casa, no se muevan de ahí!".

Las imágenes fueron dadas a conocer en las últimas horas y muestra el exabrupto de un policía que lleva barbijo de la localidad santafesina de San Lorenzo con dos jóvenes, un chico y una chica de 16, a quienes instó a mirar un video en su celular sobre "una persona que sufre porque no tiene respirador en Italia", como consecuencia del avance de la pandemia en ese país.

"¿Ustedes lo vieron este video? ¿Ustedes quieren que esto llegue acá?", increpó el oficial. Luego se dirige al chico, a quien le dijo que habló con su padre y que éste aseguró que "le prohibe salir afuera".

El adolescente afirmó que fue acompañar a su novia y por ese motivo, escapó de su casa. "Olvídese de su novia. Si yo no puedo salir con mi hijo, ¿por qué usted tiene que salir con su novia? Ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo hice, ¿cómo le hago entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre? Usted tiene 16 y no entiende, muere gente, ¡tienen que entender eso!", gritó el policía.

Por su parte, la chica contó que acompañaba a una amiga a la casa de la hermana de ella, ya que estaba enferma, lo que hizo enfurecer aún más al hombre.

"¡Quédense en sus casas! ¡Háganle caso a sus padres! ¿Tiene proyecto de vida? Sí lo tiene, quédense en su casa, no se muevan de ahí. Es una joda esto. Lo que a ustedes les hace falta es que lo re caguen a patadas en el orto para que entiendan. Si les hablan, no entienden; si los retan, no entienden; si les prohiben, no entienden; entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle", exclamó el policía antes de retirarse.