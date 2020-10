@fransolleiro

Las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia del coronavirus hicieron que las redes sociales ocupen una parte central de nuestras vidas. En este contexto, por su rapidez y facilidad de uso, TikTok, un espacio para grabar y compartir videos cortos, se hizo cada vez más popular entre niños y adolescentes, mientras que la gran mayoría de los jóvenes y los adultos aseguran que no logran entenderla y “se quedaron afuera”.

La aplicación la están usando chicos cada vez más chicos, que simulan que tienen más de 14 años, por lo que TikTok no filtra ningún tipo de contenido. Puede ser muy entretenida, pero a la vez peligrosa. En diálogo con cronica.com.ar, María Zysman, psicopedagoga y directora de “Libres de Bullying”, alertó sobre los peligros a los que se enfrentan y a los que los padres deben estar muy atentos.

TikTok genera adicción

Zysman remarcó que la plataforma de videos es “sumamente adictiva” y es un problema de por el tiempo de utilización. Los adolescentes pasan horas y horas frente a la pantalla del celular. Sin embargo, existe una herramienta para regular su uso.

“Cuando se configura la aplicación se le puede poner un tiempo límite. Es tan adictiva que sugiere estrategias y formas para que uno pueda regular cuánto se utiliza. Lo que hay que preguntarse es cuánto es mucho y cuánto es poco tiempo. A veces los padres no lo tienen muy en claro y en este contexto que estamos viviendo si uno tiene que trabajar en casa y el hijo está entretenido a lo mejor pasa por alto esos riesgos”, analizó la especialista.

Acoso sexual, grooming y pedófilos, otros riesgos de TikTok

No es ninguna novedad que aplicación que tiene cientos de millones de usuarios activos a nivel mundial es un espacio en el que existen acosadores y pervertidos que buscan contactar con menores.

“Es una red en la que se sabe que hay niños y niñas y los pedófilos van ahí. Los chicos, muchas veces para conseguir seguidores o likes, muchas veces se exponen a que estas personas tomen contacto con ellos”, alertó la directora de “Libres de Bullying”, quien advirtió que hay un fácil acceso para compartir o recibir mensajes por distintas personas que a veces son conocidos y a veces desconocidos.

No todos en internet dicen quién de verdad son. Por eso hay que enseñarles a tener cuidado con la exposición de datos personales. “No tienen que mostrarse con el uniforme o escupo del colegio o dar información de dónde viven, con quién están o compartir su ubicación”, indicó Zysman.

Bullying, humillación y maltrato

El ciberbullying en TikTok es moneda corriente. La plataforma de videos permite la realización de “duos”, es decir, que un usuario pueda filmarse reaccionando al contenido subido por alguien más. Eso facilita las burlas y el desprecio.

“Muchos se filman con pantalla partido y lo hacen con una mirada despectiva o ridiculizando al otro”, apuntó la especialista.

Retos peligrosos

Existen muchísimos retos en Tik Tok, conocidos como “challenge”. Muchos de ellos tienen que ver con bailes y consignas divertidad, pero hay otros peligrosos desafíos que buscan probar la valentía de los usuarios.

Por ejemplo, este sábado ocurrió un accidente que podría haber sido una tragedia. Un niño de 12 años resultó herido este sábado por la mañana al caer desde un sexto piso de un edificio de La Plata, cuando grababa un video para la aplicación y trataba de recuperar el celular que ascendía en un globo.

el niño perdió el equilibrio y cayó al vacío, pero por fortuna los cables de alta tensión sirvieron para atenuar la velocidad de la caída, aunque golpeó violentamente contra la vereda

En este sentido, la titular de “Libres de Bullying” explicó: “Se generan muchos accidentes por lo que aparece como video a seguir o consigna del día. Con tal de cumplirla, muchos no se miden las consecuencias y aparecen accidentes desde lo físico, lo digestivo, fracturas, golpes, indigestiones o contacto con sustancias peligrosas”.

¿Qué tienen y qué pueden hacer los adultos?

Ante todas estas situaciones expuestas, Zysman.consideró que los padres deben cumplir un rol importante para que los chicos puedan usar la aplicación.

“Los padres tienen que supervisar. La idea no es espiar lo que hacen nuestros hijos sin que ellos sepan. No podemos agarrar el teléfono a escondidas y revisar, sino que tenemos que hablar y hacerles entender que esas aplicaciones las va a usar en tanto y en cuanto nosotros los acompañemos”, sostuvo.

“Esa compañía tiene que apuntar a que los chicos solos puedan regularse en relación a saber configurar la privacidad, con quién habla, cuidar sus datos personales. Que no se puede denigrar ni permitir que a uno lo denigren", agregó y concluyó: “Cuando eso se va construyendo, los chicos van a poder utilizarlo solos. Ese recorrido tiene ser con la compañía de alguien que pueda sugerir, ayudar, cuidar, fijarse para que puedan saber quiénes son amigos y quiénes no. Cuáles contenidos se comparten y cuál no. Si en algún momento se sienten acosados, que sepan que solos no lo van a poder resolver”.

