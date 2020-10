Por Alejandro Di Russo

Luego de meses de lucha contra los incendios forestales, ya se registraron cientos de miles de hectáreas quemadas en todo el país, que tiene a Entre Ríos y Córdoba como las provincias más perjudicadas territorialmente, con casi 400 mil hectáreas desoladas por la destrucción de las llamas.

Son 21 los focos activos este miércoles en el país, representados en 123 mil hectáreas que son arrasadas en estos momentos. Las llamas son contenidas por más de 20 unidades entre aviones e hidrantes terrestres, y sólo en la provincia de Córdoba alrededor de 130 brigadistas despliegan su labor para contener los incendios, según informó el Servicio Nacional del Manejo contra el Fuego.

Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, afirmó en diálogo con cronica.com.ar que “indudablemente el impacto ambiental de los incendios es altísimo” y que dada las condiciones, los focos pueden perdurar los próximos meses.

Bajo una densa cortina de humo y llamas de gran altura y extensión, las provincias más afectadas ahora han sido inicialmente Entre Ríos, en la zona del Delta del Paraná superior, Santa Fe, Córdoba y buena parte del centro norte de Argentina, incluida también Corrientes, afectada por una sequía que ya lleva seis meses.

De esta forma, Federovisky explicó que pese al gran esfuerzo del personal de bomberos voluntarios y otros brigadistas, los incendios persisten “básicamente porque estamos en una etapa de sequía muy pronunciada, existe muchísimo combustible sobre el suelo y la humedad ambiente es tremendamente baja”.

Datos sobre los incendios en Argentina

“Los incendios tienen, en el mundo, la tendencia a incrementarse debido a la influencia negativa del cambio climático, que agudiza las sequías y somete a la vegetación a un estrés hídrico descomunal y acumulativo a lo largo de los años”, lamentó el funcionario de la cartera de Ambiente nacional sobre uno de los posibles detonantes en tanto a la elevada propagación de los incendios en nuestro país.

Sin embargo, Federovisky estima que “es probable que haya habido temporadas equivalentes o incluso peores”, aunque la tendencia en los últimos tiempos, “sin ningún tipo de duda va a ser creciente”, advirtió el funcionario.

“Lo que tenemos que hacer es prepararnos para momentos, si se quiere, peores en materia de incendios y prepararnos a algo parecido con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España, Portugal y Canadá”, alertó.

Caso Córdoba: Riesgos de inundaciones y contaminación de los lagos

Por su parte, el biólogo Federico Kopta, quien se desempeña como presidente del Foro Ambiental Córdoba, aseveró a cronica.com.ar que “este panorama” de focos ígneos se repite “todos los años”, pero “no como esta magnitud,durante la última década”.

Además, el biólogo detalló los peligros tales como inundaciones y pérdida de más ecosistemas, que pueden provocar a futuro los incendios que actualmente continúan con la desolación a su paso.

“La desaparición de la cobertura vegetal, provoca que el suelo quede sujeto a agentes erosivos, como el viento y particularmente el agua, es decir, la lluvia. Entonces, el suelo va a ser arrastrado abajo junto con las cenizas, a una velocidad rápida porque no tiene velocidad que lo contenga y eso va a moverse a los cursos de agua y de allí a los lagos que tenemos en Córdoba, que generará la saturación de la capacidad de almacenamiento y acumulación”, describió Kopta con respecto a la probabilidad de inundaciones y rebalse de los cuerpos de agua.

El "dragón de fuego" que se viralizó en las redes sociales

Por otra parte, el ambientalista consideró que, gracias a la concentración de nutrientes arrastrados por la corriente, habrá una “proliferación de algas llamadas cianobacterias, que son neurotóxicas y patotóxicas”, con el riesgo de que esa cubierta verde producida por los organismos se descomponga en un tiempo, y provoque un “agotamiento del oxígeno del agua y, a su vez, haya mortandad de peces”.

“Todo ese ciclo es esperable que suceda en este verano”, sostuvo Kopta, quien alertó sobre los riegos de inundaciones y de aludes de barro en las localidades que están por debajo de las cuencas que han sido incendiadas.

Pérdida de flora y Fauna

Por otro lado, y en sintonía con las advertencias sobre las pérdidas de fauna nativa realizadas por los ambientalistas del delta del río Paraná, Kopta señaló que el seguimiento que se puede hacer a la fauna que muere o escapa del incendio “es mínimo en relación a los niveles que han sido afectados”.

El impacto en la fauna local

“El impacto sobre la fauna es importante. La pérdida más grande se ve en reptiles y quirquinchos, que no pueden escapar. Después están los que sí pueden huir, pero están compitiendo con otros animales en los lugares que se hayan afectados, tanto por alimentos, como por el hábitat”, explicó el biólogo perteneciente al foro ambientalista cordobés.

La vegetación afectada en la provincia de Córdoba, según detalló Kotpa, abarca a las “especies leñosas de mayor tamaño, como también a las especies arbustivas que tienen asociadas a su sombra”.

Plan de reforestación

Como parte de la restitución del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Federovisky aseguró que “se está trabajando conjuntamente con diputados y senadores en un proyecto de ley de restauración” de los bosques, que incluye “la reforestación cuando esto es posible o la recuperación natural de los ecosistemas, con un control para que no sean inmediatamente ocupados, una vez que hayan sido quemados”.

Los especialistas, por su parte, creen que no podrá recuperarse el nivel de flora que existía anteriormente, porque ese proceso está pensado sólo para plantar en las zonas de los llanos, cerca de los pueblos.

“Si se pretendiera forestar todo lo perdido, a 100 árboles por hectárea, que ya es poco, estaríamos hablando de 20 millones de árboles plantados y lugares lejísimos. Por lo tanto, pensemos que operativamente es alguien que está cargando una mochila y caminar 3 o 4 kilómetros para plantar. Es imposible, es inabarcable", evaluó Kopta.

Si bien, el representante del Foro Ambiental de Córdoba sostuvo que “nuestro ecosistema tiene cierta resiliencia para volver a revegetarse completamente con vegetación nativa luego de un incendio", el punto es que es que “la frecuencia, es decir la reiteración de incendios hace que se vaya degradando paulatinamente esa capacidad de renovación natural”.

Demanda a Schiaretti y responsabilidades en los incendios

En parte, el biólogo coincide con las razones afirmadas por Federovisky en tanto al origen de los incendios, que devienen de las condiciones climáticas, una estación seca muy prolongadas, temperaturas muy elevadas con baja humedad en el ambiente y vientos fuerte.

Sin embargo, también detalló que a esas condiciones naturales se necesita “una mano que prenda el fuego” y aseveró que “este año no hubo incendios naturales en Córdoba”, sino que “todos han sido ocasionados por el hombre, de forma accidental o intencionada”, más allá de la estadística que indica que en promedio el 95 por ciento de los focos son originados por el ser humano.

“De forma accidental los incendios pueden ocurrir por el uso de alguna herramienta que libera chispa y genera un fuego o cables de media tensión caídos. Después lo que está ligado con intereses de hacer daño, de desmontar. Hay de todo. La intencionalidad es muy heterogénea”, opinó el ambientalista.

En sintonía con la demanda penal al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hecha por grupos ambientalistas el lunes pasado, por no actuar rápidamente contra los incendios, desde el foro acusaron al gobierno provincial de desactivar 62 puestos de vigía en las sierras. “La verdad que no se entiende por qué los desactivaron, es incomprensible”, protestó el biólogo, quien destacó que es muy importante que los puestos de vigía sean restablecidos para generar un detección temprana de los incendios y que estos no se propaguen sin mesura.

Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Asimismo, el ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible de la Nación trabaja en un programa de prevención, alerta temprana e identificación de los responsables, para la investigación posterior de la Justicia.

"Tenemos también que desarrollar medidas de concientización, principalmente hacia los productores, que muchísimas veces por ignorancia, imposibilidad o simplemente por la continuidad de una práctica ancestral, prenden fuego sus campos para desmalezarlos o eliminar el rastrojo. Hay que trabajar sobre ellos y con ellos para desalentar esa utilización del fuego como herramienta de desmonte", explicó Federovisky.

Mapa con los incendios (7 de octubre)

