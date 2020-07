En medio del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, Gmail anunció que quiere dejar de ser un correo electrónico para convertirse en algo mucho más grande: un servicio que se transforme en el eje central del teletrabajo.

Si hay algo que la situación actual dejó a la vista de todos, es que incluso las aplicaciones más sofisticadas tenían muchos cambios que realizar para que el usuario tenga una mejor experiencia con el trabajo remoto.

Por este motivo, el servicio de correo electrónico gratuito, proporcionado por la empresa estadounidense Google, se propuso como objetivo llegar a ser la nueva oficina de las personas.

Luego de meses de mucho esfuerzo, Google decidió que, a causa de que la mayoría de los individuos lo primero que hace en la jornada es revisar los mails, ahora este sistema se convierta en el centro de nuestra rutina del home office.

De esta forma, lo hicieron con el nuevo Gmail, una aplicación que ya evolucionó: dejó de ser un correo electrónico para ofrecer en su lugar muchas más alternativas. A partir de ahora, la plataforma tendrá que compartir espacio con Chat, Rooms y Meet.

Hay que tener en cuenta que el correo electrónico no desaparecerá de la app y probablemente siga siendo la herramienta protagonista de este sitio.

A pesar de que Chat y Meet no son una incógnita -debido a que estas alternativas las podíamos encontrar en Hangouts-, lo novedoso será que vamos ver integraciones como Salesforce, Trello o Docusign.

Rooms es una de las áreas con mayor importancia, ya que ofrece salas para el trabajo y grupos de chat en los que tenemos acceso a documentos o las listas de tareas.

Por otro lado, cabe destacar que habrá en la aplicación una opción de "no molestar", el cual no solo silenciará todas las notificaciones, sino que además advertirá al resto de los integrantes en un grupo que el usuario no podrá responder hasta una hora determinada.

Todos estas modificaciones de Gmail están llegando primero a G Suite, la versión profesional y de pago de las apps de Google. Para la versión gratuita de las aplicaciones de la empresa, la compañía aún no detalló cuál será la fecha de lanzamiento, pero se cree que será en el transcurso de las próximas semanas.