Dictaron prisión preventiva a la policía que disparó dentro de un auto y baleó a cuatro personas

La jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, dictó este martes la prisión preventiva para la oficial de la Policía Federal Argentina que baleó a cuatro personas en el barrio porteño de Almagro.

La agente pertenece a la División Custodias Estratégicas y está imputada por "tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma".

El caso es investigado por la auxiliar fiscal Catalina Neme, y la próxima audiencia fue fijada para el 5 de mayo.

El violento episodio tuvo lugar durante la mañana del jueves pasado, cerca de las 8.10, en el cruce de Venezuela y Maza.

La oficial había subido al vehículo en Liniers bajo la modalidad de "viaje compartido". A bordo ya viajaban dos hombres y una mujer que venían desde Moreno, además del conductor.

Según la reconstrucción de los investigadores, al llegar a Almagro la policía comenzó a sentirse mal. Una versión inicial indica que sospechó de un posible intento de robo y, al no obtener respuesta del conductor para detenerse, sacó su arma reglamentaria y disparó dentro del habitáculo.

El conductor, de 50 años, recibió impactos en el pecho y la espalda. Otro pasajero, de 33 años, fue herido en el tórax. Un tercer hombre, también de 50, sufrió una herida en la pierna izquierda. La cuarta pasajera, de 30 años, recibió lesiones en un brazo, una pierna y el abdomen. Todos fueron trasladados por el SAME a hospitales porteños.

"¿Qué hice? ¿Qué hice?"

Una vecina del lugar se despertó con los disparos y los gritos. Contó a la prensa que escuchó la voz de una mujer visibiblemente alterada corriente por la calle Maza hacia la esquina de Venezuela, mientras repetía la frase: "¿Qué hice?"

"Llamá a mi marido", fue lo único que pidió la agente, todavía en shock. La testigo describió que escuchó "tres o cuatro tiros seguidos de gritos" y que al principio no entendía lo que pasaba. "Estaba nerviosa", acotó. "Me asomé y vi que corría por Maza hacia la esquina. No vi si tenía un arma, ni vi a los heridos. Me metí enseguida para adentro", añadió.

La escena del crimen

La oficial quedó detenida en el lugar. Personal de la Policía de la Ciudad y de la división Científica trabajó en la escena durante varias horas. El vehículo -un Chevrolet Corsa- fue retirado por las autoridades tras los peritajes.

La investigación continúa abierta. Los investigadores no descartaron otras líneas de pesquisa sobre la secuencia que derivó en los disparos.