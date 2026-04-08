Declaró la policía que disparó cinco veces en un auto de Liniers: "Sentí que me iban a matar"

La agente de la Policía Federal Argentina detenida por disparar cinco veces dentro de un auto de aplicación en Liniers y dejar cuatro heridos aseguró: "Sentí que me iban a matar".

Durante su declaración indagatoria, la oficial detenida con prisión preventiva reveló qué la llevó a abrir fuego, y que antes de llegar a ese punto, ya había empezado a sospechar: "Siento complicidad entre ellos. Me sentía entregada".

La oficial -cabo de la División Custodias Estratégicas, de civil y madre de tres hijos- subió al vehículo cerca de la estación de trenes de Liniers alrededor de las 7:30, junto a otros pasajeros desconocidos, con destino a Once. Todos compartían el viaje para dividir gastos.

De acuerdo a su versión de los hechos, en el trayecto por las avenidas Perito Moreno y Directorio, la agente dijo que lo primero que le generó desconfianza fue que el Chevrolet llegó demasiado rápido.

La policía abrió fuego dentro del auto.

Además, afirmó que la otra pasajera evitó sentarse adelante, el GPS del chofer no funcionaba y los ocupantes se sacaban selfies.

El quiebre llegó cuando intentó bajar la ventanilla y no pudo. Sintió que la empujaban contra un costado, y le sacaron el celular.

"Me dije: 'me siento mal'. Y escuché: 'es ahora, es ahora'", relató ante la fiscal Catalina Neme.

Cuando vio a uno de los pasajeros hacer un ademán "como si quisiera extraer algo de su bolso", sacó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y comenzó a disparar.

La secuencia terminó cuando uno de los ocupantes logró desarmarla en un forcejeo, sobre la calle Maza. Ella descendió del vehículo y pidió ayuda."Estaba muy aturdida. Salí corriendo. En shock, desesperada. Fue terrible", cerró su declaración.

Cómo se encuentran los heridos

El conductor recibió dos impactos -abdomen y hemitórax derecho- y una pasajera trasera fue alcanzada en el abdomen y el brazo izquierdo, con fractura expuesta de húmero. Ambos permanecen internados en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado.

El acompañante delantero fue herido en la fosa ilíaca izquierda sin riesgo de vida. El cuarto pasajero, en el muslo izquierdo, recibió el alta tras la extracción del proyectil.

La mujer fue arrestada por la Policía de la Ciudad. Este martes, a pedido de la auxiliar fiscal Catalina Neme -titular de la Unidad de Flagrancia Oeste-, la jueza Julia Correa del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22 dispuso que continúe detenida por tentativa de homicidio y lesiones agravadas por uso de arma.