Una escalofriante denuncia involucra nuevamente al zoológico de Luján. Vecinos denunciaron la matanza de animales y revelaron que una elefanta que murió en 2015 fue enterrada en su propio corral.

El lugar alberga a más de 100 animales, entre ellos 74 leones y gran cantidad de tigres. Este martes se viralizaron las imágenes de un tigre cachorro dentro de un refrigerador que, según aseguraron ex empleados del lugar a Crónica HD, corresponde a este mismo lugar ubicado en Autopista Acceso Oeste Kilómetro 58.

Concejales, Defensoría bonaerense, Proteccionistas y la sociedad civil ya vienen pidiendo desde hace un largo tiempo por el cierre del lugar o su reconversión en bioparque para conservar las especies autóctonas. A principio de año denunciaron hacinamiento de animales, stress e incumplimiento de normas legales.

Los mismos ex empleados, entre ellos menores de edad, revelaron en diálogo con Marco Bustamante y Esteban Trebucq la historia de una elefanta que perdió la vida en 2015: "El animal se cayó y no se volvió a levantar, la tuvimos dos días muerta al lado nuestro y nosotros mismos le hicimos la autopsia. Le poníamos suero para revivirla, yo no soportaba verla así. La dejaron morir porque no trajeron a ningún especialista".

"Nosotros mismos le hicimos la autopsia".

.

Mientras que otro de los ex empleados aseguró que tuvo que cavar una fosa y enterrarla en su propio corral ya que "era demasiado grande para quemarla".

La intervención de la Defensoría se dio este año luego de una inspección, donde se pudo comprobar la presencia de animales hacinados o con collares de ahorque con cadenas, como en el caso de los leones y los tigres, que además “sufrían estrés por el contacto con la gente, una situación que era promocionada por las autoridades del parque para sumar visitantes”.

.

Acerca de los leones, otro testigo aseguró que tuvo que "quemar a siete" que fallecieron por diversos motivos, por mala alimentación o peleas entre ellos mismos. Además, insinuaron que se alimentan con "carne podrida".

El abogado del zoológico habló con el canal de noticias y dijo que las denuncias hechas no pudieron ser "corroboradas": "En Argentina están acostumbrados a hablar sin comprobar", indicó.