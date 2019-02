Bueno gente, hoy me toco esta situación en el subte linea A en la estación Plaza Miserere, veo a este pelotudo sacándolo fotos a la piba que está adelante a lo que me doy cuenta y entro a gritarle y avisarle a la piba, no se quien es pero que se difunda su cara pic.twitter.com/Re9exjJoL7