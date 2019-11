Un espeluznante choque y vuelco tuvo lugar en horas de la mañana de este lunes en el barrio porteño de Almagro y por el hecho no hubo heridos de consideración.

El siniestro ocurrió en la calle Colombres al 600, entre Independencia y México, donde un Volkswagen Gol Trend quedó tendido "boca arriba" tras impactar contra otro coche de marca Peugeot que se encontraba estacionado.

Los jóvenes que estaban dentro del vehículo que se llevó la peor parte no sufrieron heridas de consideración y tampoco necesitaron traslado del personal del SAME, quienes constataron que las lesiones causadas no revestían gravedad.

Policía de la Ciudad trabajó en el lugar y el tránsito estuvo cortado en la zona durante varias horas hasta que pudieron remover el coche volcado.