Por Mariano Cerrato

@MarianoDCerrato

"A Pfizer le podríamos haber dado las Malvinas", fueron las declaraciones que realizó a La Nación + la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al referirse a las negociaciones del país con el laboratorio estadounidense por la provisión de vacunas.

Sus dichos generaron un fuerte repudio por gran parte del arco político y también de los ex combatientes de Malvinas, como fue el caso de Saúl Pérez, quien luchó en la guerra por defender la soberanía de las Islas.

"Primero y principal, creo que las declaraciones de Bullrich fueron una falta de respeto a los caídos, a sus familiares y a todos los argentinos. Pisoteó la memoria y la gloria de nuestras Islas", subrayó Pérez, en diálogo con cronica.com.ar.

Como ex-soldado que participo en la guerra de Malvinas REPUDIO DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI ALMA Y CORAZÓN tus dichos @PatoBullrich !!! “Las Islas Malvinas se la podríamos haber dado” Patricia Bullrich — Saul ���� Malvinas Argentinas ���� (@Saul27789963) April 28, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Pérez destacó que como "ex soldado que participó en la guerra de Malvinas, repudio desde lo más profundo de mi alma y corazón" las declaraciones de la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos.

El ex combatiente señaló a este medio que encontró muchas personas que se sintieron ofendidas por los dichos de Bullrich que "es el repudio de todos los argentinos, no solo de los veteranos".

.

"Lo que hizo también demostró que deconoce la Constitución Nacional, en donde se ratifica nuestra soberanía por Malvinas y las Islas del Atlántico Sur", enfatizó, en tanto que hizo hincapié en que "esta causa no tiene banderas políticas y une a todos los argentinos".

Sobre esta línea, Pérez apuntó en que los dichos de Bullrich no lo sorprenden ya que "su principal referente es el ex presidente Mauricio Macri, que había manifestado que no sabía por qué queremos Malvinas".

Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 28, 2021

En torno a la aclaración realizada por Bulrich sobre la causa Malvinas, en donde sostuvo que hubo una mala interpretación y afirmó que está "a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas", el veterano de guerra sostuvo que no le cree.

"El modo y el tono en que lo dijo no se interpretó mal, es mentira. Es verdaderamente lo que ellos piensan", destacó Pérez, en referencia al espacio político que integra Bullrich.

.

Por su parte, consultado por el proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Nicolás Rodríguez Saá para sancionar con una multa a los funcionarios y autoridades políticas que nieguen la soberanía sobre Malvinas, Pérez coincidió en que es "hora de trabajar una ley de negacionismo" y consideró que la presidenta del PRO "no debe tener ningún cargo político" después de lo que dijo.

"Debemos recordar que las Malvinas son patria, soberanía, amor, son el otro y una causa irrenunciable para todos los argentinos", concluyó.

.

.