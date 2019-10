La actriz Thelma Fardin y su abogada Sabrina Cartabia encabezaron una conferencia de prensa un día después de que la Fiscalía de Nicaragua formalizara la acusación por violación agravada contra Juan Darthés, quien reside en Brasil, y ordenara su captura internacional.



La conferencia de prensa se realizó en el teatro "El Picadero", ubicado en Enrique Santos Discépolo 1.845, y contó con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas.

Thelma, en busca de justicia. (Jonatan Moreno/Crónica).



En el comienzo, representantes de Actrices Argentinas leyeron un comunicado y destacaron que "este caso que tomó gran relevancia nacional e internacional, y logró conmover e instalar un debate hacia lo más profundo de nuestras relaciones sociales, deja expuesta la valentía de quienes rompen el silencio y la fuerza que tiene la lucha colectiva llevada adelante por el movimiento de mujeres".



Por su parte, consultada sobre cómo está la causa, la abogada de la actriz, Sabrina Cartabia, sostuvo: "No hay extradición entre Nicaragua y Brasil. Vamos a necesitar la ayuda de las mujeres, las militantes de Brasil", en alusión a que todo lo están haciendo "a puro pulmón".



En tanto, Fardin remarcó: "Hoy estamos más cerca de tener Justicia. Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo y fue oída porque un amplio colectivo de mujeres me apoyó y puso su cuerpo".

La actriz agregó que "a partir de mi denuncia las llamadas al 144 aumentaron pero que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas".



Fardin argumentó que "éste es un avance importante para mi situación y para la lucha de las mujeres pero es una excepción, no pasa en la mayoría de los casos. Necesitamos tener la libertad de hablar, de denunciar, sin miedo".

El colectivo, más unido que nunca. (Jonatan Moreno/Crónica).

"Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin.



En diciembre último, Fardin denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.

El hecho ocurrió en 2009. (Jonatan Moreno/Crónica).

En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.

En tanto, en el principio de la conferencia de prensa, la actriz leyó un comunicado en el cual se resaltan las siguientes frases: "hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacifico Dabul por el delito de violación agravada" o "El poder judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes".

Thelma leyó el comunicado. (Jonatan Moreno/Crónica).