Leonardo Fariña, el ex esposo de la modelo Karina Jelinek, ya tiene el alta como empleado en relación de dependencia del estudio de su defensor, Roberto Herrera. Así lo confirmó el propio letrado en los tribunales de Comodoro Py, donde se opuso a una propuesta del fiscal del juicio de "la ruta del dinero", donde se investigan presuntas maniobras de lavado por parte de Lázaro Báez, entre otros.

LEÉ TAMBIÉN: Fariña contó por qué renunció al programa de protección de testigos

"Como corresponde, Leonardo cobrará un sueldo, tendrá obra social y un número de CUIT", agregó Herrera.

Como informó oportunamente Crónica, Fariña resolvió voluntariamente abandonar el Programa de Protección de Testigos e Imputados, y lo informó ante el Tribunal Oral 4, que juzga a Báez.

Roberto Herrera tendrá de empleado a Fariña (Twitter).

Los jueces comunicaron la decisión de Fariña al fiscal Abel Córdoba, quien propuso que se le colocara al ex "arrepentido" una tobillera electrónica.

"Me opongo rotundamente", señaló Herrera a Crónica. "Fariña es libre, no tiene condenas anteriores y no hay razón para que lleve una tobillera". Ese dispositivo se emplea a menudo en los casos en que se conceden prisiones domiciliarias.

La tobillera garantiza que el procesado o condenado, no saldrá del radio autorizado por la Justicia. Pero no es el caso de Fariña, quien no tiene restringida su libertad ni cuenta con penas anteriores al juicio de "la ruta del dinero", aún en trámite.