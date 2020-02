Una mujer que fue víctima de trata y recibió una casa de parte del Estado en Zona Norte del Conurbano sufrió este sábado una nueva tragedia: el techo de la vivienda se le cayó encima a su hija de trece años cuando dormía en un sillón. La menor sufrió heridas y tuvo que ser internada.

La madre, Alika Kinan, es doble víctima: fue víctima de trata y la Justicia le dio una vivienda hace poco que no estaba en condiciones. "No tengo palabras, las imágenes son lo que muestran", afirmó en diálogo con Crónica HD.

.

"A mí me ubicaron en este alquiler barato. Mi hija estaba durmiendo ante tantísimos reclamos, hacen 'arreglitos' baratos que a ellos no le repercuta mucho", enfatizó Alika. Y continuó: "Mi nena estaba durmiendo y se le vino el techo encima a las seis de la mañana. Tuvo que salir por debajo de los escombros."

"Yo no solamente sobreviví a la trata de personas, sobrevivo actualmente a la desidia que tiene el Estado. Es una barbaridad lo que hace con las víctimas", manifestó. "Yo quiero salir corriendo, ya no sé quién es mi enemigo. Yo ya no hago reclamos por mí misma, sino por todas las mujeres y víctimas de trata fundamentalmente", explicó a este medio.

.

La mujer, referente del movimiento feminista contra la prostitución y explotación, suele denunciar cada vez que recibe información sobre cualquier delito de esta temática. "Yo denuncio todas las veces que tengo que denunciar cada vez que me llega información acerca de cualquier delito de trata. Tengo mi fundación y un programa especializado en trata y explotación de personas".

Por último, Alika sostuvo: "Yo no adjudico que esta caída del techo sea responsabilidad de proxenetas, esto es la desidia del Estado, esto son los parches provisorios que pone el Estado ante diferentes situaciones. Esta casa el alquilada por el Ministerio de Justicia, ya no sé cómo encararlo al tema ya no sé cómo hablar. Ya presenté proyectos, pero no quieren escuchar a las víctimas", concluyó.