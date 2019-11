El presidente del Grupo Crónica, Rául Olmos, fue nombrado Embajador Honorario de la Fundación Papa Francisco por parte de su par de dicho Organismo No Gubernamental (ONG), Liliana Sanucci, quien le entregó un diploma de manera simbólica para confirmar dicha distinción.

El evento tuvo lugar en la sede del Grupo, ubicada en la avenida Garay al 100, y contó con la presencia de varios funcionarios del mismo como así también de la ONG fundada el 10 de octubre de 2015 a instancias del sacerdote argentino Luis Farinello, fallecido en 2018 y que durante gran parte de su vida ejerció su misión pastoral en diversos barrios humildes de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Respecto a la distinción, Olmos sostuvo que "estoy muy agradecido por este presente, que nos compromete aún más a seguir en nuestra función para toda la familia de Crónica, que está permanentemente haciendo fidelidad a nuestro eslogan de "Firme Junto al Pueblo". Estamos cada día mas comprometidos con la función social, y realmente que tengamos una distinción de parte de la fundación que representa al Papa Francisco es realmente muy emocionante para todos nosotros. Nuestra admiración por el Papa es grande, por todo el trabajo que hace de manera social en el mundo, y nosotros desde acá poniendo nuestro granito de arena para construir un mundo mejor".

En cuanto a la fundación en sí, su labor está desarrollada bajo el lema "Tendiendo puentes, derribando muros" y sus pilares fundamentales son "Tierra, Techo y Trabajo". La ONG (que no cuenta con ningún tipo de aporte estatal) realizó varios obras que ayudaron a miles de familias y le brinda alimentos a una 25 mil personas por mes, además está compuesta por un grupo de varias personas y muchos voluntarios en regiones de nuestro país.

Sanucci destacó que "antes teníamos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que nos entregaba 20 mil kilos de comida todos los meses, y después de las PASO, pasamos a 0 kilo, pero como somos una comunidad organizada como fundación, teníamos armado desde el inicio los referentes de cada región, a su vez se sumó un equipo de voluntarios y son cerca de 80 personas que trabajan. Tuvimos que solucionar la falta de alimentos y entrega con lo que es la actividad solidaria de los comerciantes de zona, familias y de esa manera, seguimos llevando alimentos a esas personas, estamos deseando que con este cambio de gobierno, se tenga prioridad que hay familias enteras que no se alimentan bien, porque es necesario que las familias vuelvan a comer a sus casas, para nosotros tener que asistir comedores es penoso, se rompió la célula familiar y produce mucho dolor".

Cabe destacar, que la sede central de la fundación en Argentina se ubica en la calle Esmeralda 614 5°B, su teléfono es 4326-3583 y su página de internet es Popefrancis-foundation.org. En tanto, para cualquier consulta o informe, escribir a info@popefrancis-foundation.org. Como la fundación realiza un gran esfuerzo para poder ayudar a la comunidad y no cuenta con aporte estatal, existe la posibilidad de donar y poder ayudar (por internet) a dicho organismo a solventar el trabajo que realiza.

Finalmente y consultada sobre una futura visita de Sumo Pontífice a nuestro país, Sanucci dijo que "esperamos que venga el Papa Francisco pero la agenda no la maneja él, lo hace el Vaticano y por regiones. Sí sabemos que el Papa tiene deseo de venir a Argentina, de hecho, en estos días dijo pregúntenle al Eterno porque no es una pregunta que no hay que hacérserla a él, depende de muchas cosas, deseamos y decimos que te necesitamos Papa Francisco. Muchas veces fuimos a Roma pero ahora queremos que el Papa venga a Argentina porque lo necesitamos y la región lo necesita en este momento. El Papa es del mundo pero también es nuestro porque salio de acá y creo que tiene que volver a su tierra".