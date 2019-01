Grupos "provida" de Jujuy pidieron al hospital Materno Infantil de la provincia que le entreguen el cuerpo de la beba que murió anoche con cinco días de vida luego de la cesárea practicada a la nena de 12 años, víctima de una violación, que había pedido junto a su familia la interrupción legal del embarazo.



En tanto, el director del Registro Civil de Jujuy, Julio Ferrerya, informó este miércoles que la niña fallecida fue inscripta con el nombre de Esperanza, que es "el que dio la gente" ya que la madre y sus familiares rechazaron hacerlo.



La solicitud de los llamado grupos "provida" fue realizada tras conocerse la noticia del fallecimiento de la beba y desde esta mañana se encuentran manifestando en las puertas del hospital, en San Salvador de Jujuy, a la espera de que autoridades del hospital les den una respuesta, según contó a Télam Ana Alarcón, referente de la Unidad Provida Jujuy.



"Lo que estamos pidiendo es que nos den el cuerpo de la bebé, porque si no supieron brindarle los cuidados que necesitaba, por lo menos que nos la den para que nosotros le demos una santa sepultura y descanse en paz", señaló Alarcón.



Detalló que el abogado que los ampara "se comunicó anoche con el hospital" para realizar la petición y que esperan hoy obtener una respuesta.



Estos grupos habían presentado el lunes pasado una cautelar a través del Movimiento Familiar Cristiano de Jujuy solicitando la guarda de la beba hasta que fuera adoptada.



Anoche, desde apenas conocida la noticia, se congregaron en la puerta del hospital donde prendieron velas, rezaron por el descanso de la beba y porque se haga justicia, hasta cerca de las 4 de la mañana.



"Es una situación bastante traumática", dijo Ferreyra, director del Registro Civil, en relación a los trámites que se debieron cumplir para inscribir, el acta de nacimiento y luego el documento de defunción.



"La criatura que la dio a luz no quería saber nada de hacer declaraciones ni de no darle nombre. La chiquita está en un estado de shock. Por eso y porque ninguno de los familiares se hizo cargo de esto, intervino la Defensoría del Menor que ordenó la inscripción del nacimiento con los datos disponibles", explicó.



"Nosotros estamos facultados por la ley cuando no hay nombres, inscribir con un nombre de fantasía", indicó el funcionario, quien explicó que decidieron llamarla Esperanza.



En tanto, esta tarde a las 19.30 habrá una convocatoria para participar de una misa en la Catedral y luego una marcha de antorchas hasta el hospital Materno Infantil.