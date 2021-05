Sn lugar a dudas, el periodista Santo Biasatti es uno de los más destacados de nuestro país pero detrás de su perfil serio, hay un hombre que como todos tiene sus alegrías y problemas, y uno de ellos tiene que ver con su nieta Agustina.

Es que hace dos años exactamente, el comunicador se casó con la actriz Carolina Fal aunque la ceremonia se llevó adelante en secreto, de hecho, casi nadie se enteró.

Medio rara la lista de invitados al casamiento secreto, no? — Agoos Biasatti (@AgoosBiasatti) May 28, 2019

Una de las pocas que levantó la voz al respecto fue Agustina (26), quien a través de su perfil de la red social Twitter manifestó en aquel momento, que "Me dio raro la lista de invitados al casamiento, ¿no? No nos invitó”.

“Supongo que cuando me comunique con él va a tener una explicación, que para mí no va a ser suficiente, pero por algo lo hizo, fue decisión de él”, aseguró y agregó: "Comenté el tuit como comentaría cualquier cosa que pasa, como periodista. No me parece mal que se vea a simple vista que no fuimos invitados".

Compañeros de programa

Tras el paso de un tiempo, la relación entre ambos se mantiene en buen estado, incluso, no solo comparten su pasión por el periodismo, sino que hasta trabajan juntos en RePerfilAr (Net TV), noticiero que el periodista volvió a conducir en estudios desde hace un mes.

Cabe destacar, que la joven llegó al programa que comanda su abuelo y desde el primer día mostró sus condiciones como columnista de espectáculo del ciclo informativo. Luego de su experiencia como redactora en Puntoseguido, sitio creado por Biasatti en 2017, le llegó la chance frente a la cámara, en el programa al que acude dos veces por semana. También tiene experiencia en radio, fue una de las productoras de Fanny Mandelbaum.

Tras idas y vueltas, Agustina retomó la relación con Santo Biasatti (Twitter).

Sobre esta nueva chance que se le presenta, aclara que nada tuvo que ver su apellido. “Yo ya había hablado con la gente de Net el año pasado. Estábamos en contacto y ahora se dio la posibilidad de poder compartir el aire con él (Santos) y con María (Areces). No es que me dijeron: ‘Te llamamos porque sos la nieta de...’", contó Agustina a La Nación.

En cuanto a Santo, con una trayectoria intachable dentro de la profesión, sigue demostrando porque es uno de los referentes en lo suyo. Fiel a su estilo, está al tanto de todo lo que va a pasar en su programa y para eso, siempre llega una hora antes al canal. Como vive en Pilar, sale con mucho tiempo para no tener problemas con el tránsito ya que no le gusta llegar sobre la hora.