La fiscalía de San Pedro de Jujuy efectuó este jueves un relevamiento en la destilería de alcohol del ingenio La Esperanza, para recolectar elementos de prueba en torno al incendio ocurrido el pasado miércoles en esa planta, identificó a una de las cinco víctimas fatales y confirmó que hay tres personas desaparecidas que están siendo buscadas.



Según aseguró el fiscal Ernesto Lian Resua, en una conferencia de prensa, "se están recabando pruebas y sumando testimonios a la causa" caratulada como "establecer causales de incendio", mientras tratan de identificar cuatro cuerpos carbonizados a través de análisis de laboratorio.



"Esperamos los informes técnicos de bomberos, de criminalística y sumar a ellos los testimonios para tener mayor claridad sobre lo ocurrido", expresó.



Consultado sobre que las hipótesis del hecho, el funcionario judicial dijo que están en plena investigación por lo que no puede afirmar si existió falla humana o de otra índole.



Sobre las víctimas fatales, Resua manifestó que de los cinco cuerpos que ingresaron a la morgue "cuatro estaban completamente carbonizados y el otro (con menor grado de quemaduras) pudo ser identificado y entregado esta mañana a sus familiares", aunque aclaró que no iba a proporcionar sus datos filiatorios.

Refirió que se tomaron muestras de ADN e hisopados a los cuerpos, los cuales ya fueron remitidos a laboratorio para poder identificarlos por lo que en los próximos días se conocerán los resultados.



Asimismo, el fiscal reconoció que hay "tres personas que están desaparecidas" con lo cual según dijo, no puede asegurar que hayan fallecidos o estén debajo de los escombros.



Por otro lado, señaló que las diligencias llevadas a cabo en el ingenio azucarero tuvo sus dificultades esta mañana porque "la nave principal de la destilería tiene riesgo de caerse".



"Está latente el peligro de derrame de alcohol y de derrumbe", dijo sobre el ingenio azucarero fundado en 1883 en la localidad de La Esperanza, del departamento San Pedro.



Apuntó que al momento del incendio en el sector de la destilería había 25 personas trabajando sobre un total de 140 obreros que se hallaban en el interior de la fábrica, comprada en mayo de este año por el grupo Budeguer.



En la mañana de esta jornada, la empresa tucumana manifestó en un comunicado su "profundo dolor" por lo sucedido y fijo su prioridad en "acompañar a las familias de las víctimas y de todos los afectados por esta tragedia".



"Para el Ingenio La Esperanza hoy es un día de profundo dolor y tristeza como para toda la comunidad de La Esperanza, San Pedro y la provincia de Jujuy", indicaron los directivos y agradecieron a todos los "que están colaborando en éste difícil momento y comprometidos a trabajar en conjunto para seguir adelante".