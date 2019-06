Juan Ignacio Kabur, un vecino de Escobar se sumergió en una laguna congelada, en Santa Cruz, para salvar a un perro que se estaba ahogando. El hecho que sucedió el 31 de mayo, se volvió viral y fue noticia en varios portales del sur del país.

El agua casi congelada y las bajas temperaturas de Río Gallegos no fueron un impedimento para este valiente muchacho, que es guardavidas y trabaja entrenando animales patagónicos en el bioparque Temaikén.

Así le salvaba la vida al animal. (Captura de pantalla)

Se encontraba vacacionando en la capital santacruceña, donde vive uno de sus primos, cuando un día decidió salir a caminar por los alrededores de la laguna Ortiz -congelada por el frío- y observó a un perro atrapado debajo de la capa de hielo y en el agua helada.

A pesar de los consejos de los vecinos del lugar, que le recomendaban esperar a que llegue personal especializado, el joven se tiró al agua. Con la tonfa de un policía y una soga se abrió paso a través de las gruesas capas de agua congelada y, finalmente, rompió el hielo con las manos y rescató al indefenso animal ante la presencia de varios vecinos tan curiosos como preocupados.

“Uno de los oficiales me dijo que también era del cuerpo de rescate y me sugirió esperar que vengan los encargados de ese tipo de salvatajes. Pasaron tres minutos, que para mí fueron eternos, y el vecino que los llamó los convenció de que me meta”, cont. Juan Ignacio Kabur al portal La Opinión Austral.

Joven escobarense se metió en una laguna congelada y rompió el hielo para rescatar a un perro en Río Gallegos pic.twitter.com/wPyBVd9tYA — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 13 de junio de 2019

“Cuando salí de la laguna y me bajó la adrenalina no sentía los pies, que los tenía pesados, ni las manos, que las tenía con sangre”, relató el muchacho, que en ese momento había sacado a pasear a su propio perro.

En el emocionante video se lo puede ver, con la camiseta de River, adentrándose en las frías aguas hasta conseguir el objetivo.

No obstante, el desenlace de la historia no fue feliz. El perro sufrió un shock hipotérmico por haber estado expuesto y falleció minutos después, a pesar del esfuerzo de Kabur y de los veterinarios que lo atendieron.

Lamentablemente el acto heroico tuvo un final triste pero queda como ejemplo para todos.