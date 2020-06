El día 29 de cada mes se vuelve necesario tener una buena receta para ñoquis caseros. Para mantener la tradición y traer prosperidad, sobre todo en tiempos de coronavirus, no hay nada mejor que comer esta exquisita preparación, ¡y no te olvides de poner un billete o moneda debajo del plato!

Rápidos y fáciles, ¡y muy ricos!

La periodista Sofía Crotti, desde su cuenta de Instagram @Quepachof, compartió una receta muy sencilla y práctica para cumplir con la tradición del 29. "Los hice tan rápido que ahora los quiero hacer todos los 29", remarcó en un poste, en que compartió fotos y videos de cómo elaborarlos.

¿Cuáles fueron los ingredientes para 4 porciones? Un kilo de papa (puede ser mix con batata), 200 gramos de harina 0000, un huevo, sal y pimienta.

Y así los preparó: "Primero tenés que hacer la papa. Yo la hice al vapor, pero podés hervirla. Cuando esté bien blanda, hacés un puré (sin NADA, ni leche ni manteca). Dejás que se enfríe un poco y agregás un huevo, la harina, sal y pimienta. Unís todo, queda pegajosa, no te asustes, no agregues harina porque después del paladar no te los despegan ni con espátula".

Luego, enharinás bien la mesada, volcás la masa y la cortás en cuatro. "Con cada pedazo, vas armando un chorizo y cortás los ñoquis. Yo los pasó por el tenedor, pero adelante", explica la periodista.

El siguiente paso es ponerlos en una bandeja o tabla con harina y espolvorearlos con harina. Una vez lista el agua hirviendo con sal, cocinarlos allí y cuando flotan, ya están.

Un consejo: "Si te sobran y querés congelarlos, los metés al frizzer en una bandeja bien separaditos, cuando estén duros, los metés en una bolsa y listo", recomendó @Quepachof.