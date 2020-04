Un hombre de 50 años volcó con su vehículo en Córdoba y se filmó con su celular para mostrarle a sus amigos cómo quedó destrozado el auto, un video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

"Venía por el camino de las Altas Cumbres y agarré la curva demasiado rápido. No me di cuenta y se me fue a la mierda el auto", contó el conductor. En las imágenes, dadas a conocer en las últimas horas, puede verse el vehículo Honda Accord completamente destrozado a un costado del camino, mientras que el hombre mostró que sólo se golpeó el brazo.

.

El hombre admitió que venía a alta velocidad y reflexionó que el accidente podría haberse producido porque venía "cargado de botellas de vino", lo que provocó que un "centro de gravedad diferente al normal". "Me distraje un minuto y (el auto) se fue a la mierda. Por suerte, a mí no me pasó nada. Sólo tengo acá un pequeño magullón. Qué bárbaro", comentó al cierre del video.

Además del vehículo, el conductor mostró cómo se desplegaron los airbags y algunas partes que se desprendieron del auto tras el impacto.