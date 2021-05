En las últimas horas, la Cámara Civil sanjuanina reveló una medida cautelar presentada por un hombre identificado como Franco, cuya ex pareja de iniciales M.G.T.G., embarazada de 12 semanas quiere ejercer el derecho que señala la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Nº 27.610, pero se ordenó que "se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta".

El fallo obliga al hombre a presentar en un plazo de 72 horas la demanda de inconstitucionalidad de la ley de IVE. Fue realizado por los jueces de la Sala III de la Cámara Civil, Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez.

Los jueces basaron el fallo en la institución del matrimonio ya que la pareja se casó en 2018. “En el matrimonio, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común”, afirmó la resolución.

Por otro lado, la abogada especializada en violencia familiar, Presidenta de Asociación Civil Abogados por la Vida-San Juan y una de las defensoras de Franco, Mónica Lorena Lobos señaló: “Este es el primer caso donde un padre se acerca porque ve el derecho vulnerado, no solo a la vida de su hijo, si no también el ejercicio de la responsabilidad parental, que es un derecho esencial y que tienen todos los padres desde el momento de la gestación, hasta la mayoría de edad".

La letrada argumentó que "ellos estaban juntos, se conocen desde chicos y en 2018 decidieron casarse y formar una familia" y que "el motivo de la separación fue porque Franco se enteró que su esposa quería practicarse un aborto."

A su vez, aseveró que "consta en actas y en el expediente" que la práctica no fue aprobada por la obra social ni está registrado que se haya llevado a cabo en ninguna de las clínicas.

“Nosotros confiamos en que ese bebé todavía vive, por eso nosotros apelamos esa medida y pedimos la protección del derecho a la responsabilidad parental. No estamos en contra de la madre”, señaló Lobos.

Al ser consultada por la repercusión que tuvo este caso, la abogada aseguró que "no pensaba que este caso tomaría esta dimensión" y que no fue "una causa armada ni un plan estratégico", sino que fue un padre que se acercó a ella como abogada para "hacer valer sus derechos".

Por último, la letrada cuestiona la "falta de igualdad" que plantea la ley de IVE: “No solo vulnera el derecho a la vida, si no también a la igualdad. Tiene un gran vacío. ¿Será que la ley presume o supone que todos los hombres no se harán caso de sus hijos y por lo tanto no los nombra? No lo sé”, cerró.

El primer caso en Argentina

Esta causa se dio a conocer el pasado 21 de abril, cuando Franco brindó una entrevista en la radio AM 1020 que "luchaba por la vida de su hijo" y aseguró: “Ella busca abortar y tiene todas las de ganar, pero estoy haciendo hasta lo imposible para ser escuchado”.

Ante este caso, Franco pidió una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia, pero la jueza Marianela López se declaró incompetente y giró el caso a la justicia Civil.

Entonces, la magistrada del Undécimo juzgado, Amanda Días, rechazó la presentación porque no estaba debidamente acreditada la paternidad del reclamante. Los abogados apelaron la resolución ante la Cámara Civil de Apelaciones y quedó en manos de la Sala III.

Uno de los argumentos Lobos es que “el embarazo que fue buscado, no fue producto de un abuso ni mucho menos".

Finalmente concluyó: “Acá hay un niño por nacer que tiene derechos y que tiene un papá que lo defiende, está pidiendo que se lo tenga en cuenta porque el participó de la gestación de ese bebé.”