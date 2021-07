Rodrigo Rodríguez, mejor conocido por su nombre artístico “Rodrigo Vagoneta” es uno de los humoristas más reconocidos del país. La gente no quiere, y durante su participación en Bienvenidos a Bordo, con Guido Kaczka es alabado por todos. Bastaba buscar su nombre en Twitter para ver todo lo que la gente opinaba de él. Como contó el comediante que brilló por su risa inconfundible junto a Marcelo Tinelli en VideoMatch, el humor es la herramienta que le permitió recuperar la alegría cuando todo parecía perdido.

Hace algunas semanas se sinceró en el programa de Crónica HD, Seres Libres, con Gastón Pauls, y relató cómo fue su proceso de recuperación de su adicción al alcohol a la par de su carrera profesional como humorista y actor de la tevé argentina y teatros.

"Yo andaba con la petaca en el morral", confesó Rodrigo Vagoneta en diálogo con Gastón Pauls para "Seres libres", en Crónica HD.

Conoce el ambiente artístico desde muy chico, de cuando su papá, también actor, lo llevaba a su lugar de trabajo y jugaba tras bambalinas y conocía a figuras del arte dramático. Nació el 6 de junio de 1972 en la ciudad porteña de Caballito. Su madre falleció a los 48 años, cuando él tenía tan solo 8. Aquella pérdida lo marcó para siempre.

“El humor me sirvió para tratar de salir de ese dolor tan grande y recobrar la alegría. Era el payaso de la familia y el cómico de la escuela”, contó Vagoneta durante una entrevista anterior a “Teleshow”, para Infobae.

Pero la herida nunca terminó de sanar realmente, no como lo hubiera deseado. Con el correr de los años, mientras escalaba profesionalmente y construía su imagen pública como humorista entre figuras como el Turco Naim, Larry de Clay, Dani Bifulco, Pachu Peña y Pablo Granados, también se perdió entre copas y ascendió sin cesar por la senda sin retorno de la adicción al alcohol.

Hoy por hoy, cuenta con orgullo y alegría haber cumplido “cuatro años sin tomar una gota”. Es estrella del programa de televisión de El Trece que conduce Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo, y también, desde la pandemia, vive de los sketchs que realiza virtualmente por contratación para festejos y cumpleaños. Sin embargo, su camino hacia la sobriedad no ha sido fácil.

El humorista posee más de 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte sus mejores chistes y momentos en "Bienvenidos a bordo" y otros sketchs.

“Deje de ser libre cuando estaba preocupado por saber a qué hora salía del teatro o de grabar para ir a tomar un trago. Ahí me di cuenta que no era del todo libre. El detonante más grande fue cuando alcé a mi hijo, que era chiquito, y tuve miedo de que se me caiga. Ahí me hizo un clic en la cabeza y dije: '¿No puedo sostener a mi hijo?', contó en la entrevista que mantuvo con el actor de Nueve reinas.

“Problemas de comportamiento y para relacionarse con otros”, destacó “el alumno de Larry”, personaje icónico de VideoMatch, entre los principales efectos del alcoholismo. “He puteado a gente, me he peleado con amigos… luego uno pide perdón, y la gente que te conoce sabe que uno estaba enfermo. Mi mujer me decía: ‘No sos vos cuando tomás alcohol’”, rememoró.

Marcelo Tinelli y "Vagoneta" forjaron una relación de amistad y profesionalismo tras conocerse en "VideoMatch".

No obstante, anteriormente, en diálogo con Teleshow, ‘Vagoneta’ juró que jamás se subió al escenario donde triunfó realizando No hay 2 sin 3 en estado de ebriedad. “Yo me la pasaba tomando whisky todo el día. Pero actuando nunca le fallé a la gente, nunca actué borracho”, aseguró.

El comediante afirmó que llegó a hacer hasta “siete shows por noche”. En pequeños ratos de su agenda recargada, bebía “un fernet” antes de cada función. “Luego compraba una botella de vino para la noche. Luego no podía dormirme sin tomar una botella… es paulatino, lleva unos años”, reflexiona sobre la adicción.

“Ser libre es poder manejar tu tiempo”.

Carlitos Balá y Laura Franco, más conocida como Panam, son algunos de los grandes maestros que tuvo a lo largo de su carrera (Foto: archivo Rodrigo Rodríguez)

El momento de quiebre fue aún más doloroso que el hecho en sí mismo. Su padre y su hermano, dos de los seres queridos más importantes de su vida, lo pasaron a buscar a la salida de una función con Panam y le comunicaron su “preocupación por todo lo que tomaba”.

Desde entonces, inició con la rehabilitación para salir de su infierno. Lo hizo por su padre, por su hermano, por su pareja, Jennifer; por su hijo de cuatro años, Benicio; y por su público.

“Ya no necesito tomar un trago para ser feliz. Lo digo emocionado. Al principio tenía miedo porque me faltaba algo cuando no bebía… pero es al revés”.

Con su pareja, Jennifer, y su pequeño Benicio (Foto: archivo Rodrigo Rodríguez)

“El público forma parte de mi recuperación”, señaló Rodrigo respecto a cómo son sus días después de haber tomado la decisión. “Yo ya se lo había contado a mis amigos, a mi familia y el detonante fue cuando se lo conté al público”, aseveró.

Y concluyó: “Si alguien que está mirando tiene este problema, pidan ayuda porque hay gente muy copada que estuvo ahí, y muchas veces el único que te puede ayudar es un ex adicto".

Rodrigo Vagoneta debutó en la pantalla chica en el sketch de Los Bergés (parodia de los Bee Gees) de Pachu Peña y Pablo Granados. Tras haber conquistado a Marcelo Tinelli y a la producción de VideoMatch con su personalidad y su humor, se quedó un buen tiempo realizando comedias como Los Jaimitos. Sin embargo, reconoce que su salto a la ocurrió con No hay 2 sin 3. Desde ese momento, participó de los mejores programas con los más destacados presentadores o comediantes, como Gerardo Sofovich, Miguel Ángel Cherutti, y hasta Carlitos Balá.