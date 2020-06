El astrofotógrafo Nicolás Tabbush se encontraba en la búsqueda del momento y lugar exactos para captar la imagen que tenía en mente. Fue el año pasado, en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) en la provincia de San Juan donde “todos los planetas se alinearon” y el retrato esperado titulado "Orión en San Juan" se hizo posible. Además, la obra fue reconocida por la mismísima NASA.

“Me sentí muy feliz porque se reconozca este esfuerzo que me llevó mucho trabajo. Y muy halagado por este reconocimiento internacional”, dice a cronica.com.ar Tabbush, quien además se sorprendió por la repercusión que tomó el suceso en medios del país luego de que la agencia espacial publicara la fotografía en la sección específica APOD ("Astronomy Picture of the Day" y en castellano "La Foto Astronómica del Día").

Nicolás Tabbush tiene 45 años, y es músico violinista integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón. Sin embargo, desde hace poco más de veinte años, con su profesión “ya armada y definida” se interesó por la astronomía, la que describe como una de sus pasiones que tiempo después logró unir a la otra actividad que lo aficiona, la fotografía. En su Instagram @nick.astrophotography es donde publica todos sus trabajos. "Me apasiona poder crear una imagen y que de una misma escena cada uno tenga una visión diferente. Porque como dice un fotógrafo, uno no saca una fotografía, sino que la hace", contó en entrevista con este medio.

Sin embargo, residir en la Ciudad de Buenos Aires supone una desventaja a la hora de retratar el universo. "Aunque hago salidas al campo, cerca de Buenos Aires, el cielo es oscuro hay mucha humedad", explica Tabbush. Por eso, es que el verano pasado recorrió 1350 kilómetros, solamente de ida, hacia la provincia de San Juan, donde el clima es árido y seco, "privilegiado" para la actividad, dice el profesional, y agrega: "Buscando la buena calidad de los cielos me fui allá".

Allí en el complejo astronómico sanjuanino que cuenta con una altitud que supera los 2500 metros, Tabbush se instaló en medio de la montaña con el objetivo de hacer la fotografía que imaginaba. "La idea era confrontar el cielo con un paisaje que estuviera lejano, para verlo en una perspectiva diferente".

Desde el atardecer, Nicolás desplegaba todo el equipo compuesto por su cámara, las lentes, y un motor de seguimiento que mueve la cámara compensando la rotación de la Tierra.Tras una estadía de nueve días, en los que se quedaba despierto hasta que amanecía, "para aprovechar a lo máximo el cielo oscuro", fue la última noche la que reunió todas las condiciones para lograr la composición reconocida. Sin embargo, el especialista resalta que el resultado "no fue espontáneo".

"Yo ya tenía en la cabeza la imagen que queria hacer", dijo el fotógrafo, y cerró: "Fue ideal, es como tener un sueño y poder vivirlo".