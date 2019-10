Dramáticos momentos se vivieron en la estación Pueyrredón de la línea D cuando una mujer cayó a las vías cuando la formación ingresaba a la estación. Ante la desesperación de la gente, la "motorwoman" que conducía los vagones, activó el freno de emergencia y de milagro no pasó por encima a Andrea, que yacía inconsciente.

Cuando se registraron las imágenes, se pudo ver que un hombre empuja a Andrea y entonces, las conjeturas comenzaron a circular: el sujeto ¿se había desvanecido, dormido o había intentado robarle?. Con el correr de las horas, se conoció la verdad.

Las autoridades determinaron que el hombre efectivamente se había desvanecido. "Hubo falta de acción", explicó el Dr. Walter Eduardo López, a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario judicial, quien había imputado (por lesiones leves) y detenido al hombre en primera instancia, agregó que pudo verificar las comunicaciones entre el hombre y su familia: con anterioridad a su desvanecimiento, les contó que se había retirado de su trabajo antes del horario habitual porque se sentía mal. Tampoco tenía antecedentes policiales.

Esa misma versión la confirma el marido de Andrea, quien dijo que pudo intercambiar unas pocas palabras cuando iba en la ambulancia con su mujer, que sufrió un traumatismo de cráneo y una fractura en la cadera, y el hombre que tuvo un profundo corte en la ceja. "Mire, yo me iba al trabajo y me sentía mal, por eso me estaba volviendo para mi casa”, le dijo.

Una vez conseguidos los resultados de los análisis médicos del hospital Fernández, la fiscalía pudo establecer que el desmayo se produjo debido a un trastorno en la salud del hombre. "En principio, el hombre tiene una patología previa y el desmayo respondía a una fase determinada de esa patología", completó el fiscal.

¿Qué dijo la conductora del subte?

En tanto, Roxana, la "motorwoman" que manejaba el subte al momento del incidente, contó detalles del tenso suceso. "Accioné el freno de emergencia porque actúa más rápido que el normal que frena de a poco", comenzó relatando.

"Cuando estoy entrando al andén, venía de una curva, a 38 km/h y en bajada. Frené mucho antes porque veo la situación de las personas que me hacían señas. Me quedé muy preocupada por la mujer", agregó la mujer en diálogo con Telefé.

Además, la trabajadora que hace 25 años está en la emprea, agregó que "hace 6 años que conduzco formaciones en la Línea D" que une Catedral con Congreso de Tucumán y "es la primera vez que me sucede algo así".