Doce provincias decidieron en los últimos tres días acentuar los controles sanitarios, limitar la circulación interprovincial o retroceder el estatus epidemiológico logrado de algunas localidades en el proceso de desconfinamiento, luego de que se multiplicaran los casos de coronaviru. (orthocoronavirinae), según anunciaron las autoridades locales.



Catamarca, que detectó su primer contagio de covid-19 la semana pasada, volvió a fase 1 hasta el próximo domingo, según anunció el gobernador, Raúl Jalil, que además extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde hoy lunes 6 de julio hasta el 12 de julio inclusive, luego de que el último fin de semana se confirmaran siete casos, informaron fuentes oficiales.

También en Salta, se limitó la circulación de personas en los departamentos de San Martín, Orán y General Güemes, tal como había anunciado durante el fin de semana el gobernador Gustavo Sáenz.



Esta resolución, que también limita el ingreso de personas a todo el territorio de Salta, a excepción del transporte de carga, actividades y servicios esenciales como salud y seguridad, tendrá vigencia hasta el próximo domingo 12 de julio, inclusive. . En Entre Ríos, si bien la provincia no retrocedió en las fases del aislamiento, se decidió restringir las actividades que iban a habilitar como reuniones sociales, cultos religiosos, y deportes en grupo.



Asimismo, ciudades como Santa Ana (Federación) o Paraná (con nuevos casos todos los días desde hace 19 días y cinco personas internadas con respiradores) debieron restringir actividades económicas y sociales, aunque aún no regresaron a fase 1, al tiempo que los departamentos de Colón e Islas sí regresaron a fase 1 tras un brote de casos.



Por su parte, en Santa Fe hay cinco localidades que sufren algún tipo de limitación del distanciamiento social: la ciudad de Ceres y las comunas de Bombal y Carreras se encuentran en fase 1, en tanto Santa Rosa de Calchines y Venado Tuerto están en fase 4, con restricciones en este último caso.



Por su parte, el gobierno de La Pampa resolvió suspender temporalmente la libre circulación con San Luis que volvió a la fase 5 a raíz de la aparición de un caso positivo de coronavirus, mientras que el fin de semana se clausuraron comercios, labraron multas a 96 personas por no usar tapaboca e iniciaron 135 causas penales por incumplir con las normativas impuestas por la pandemia. .

Del otro lado de la frontera interprovincial, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá anunció hoy el regreso a la fase 5 del aislamiento social en varias ciudades de San Luis, excepto en el norte provincial, donde reside un paciente que dio positivo de coronavirus el sábado y motivó el regreso a la fase 1 en todo el territorio provincial.



En el sur del país, Santa Cruz registró cuatro casos de coronavirus el sábado, en Río Gallegos, tras 33 días sin confirmaciones por lo que la provincia tomó distintas medidas epidemiológicas, como la búsqueda de contactos estrechos y estableció el aislamiento de 47 personas, de un supermercado, del municipio, entre otras dependencias.



Al tiempo que se volvió a restringir el horario en supermercados, hipermercados y corralones, y a la atención en esos comercios, con días fijados según terminación de documento.



En Río Negro, el Ministerio de Salud dispuso la habilitación de caminatas y el uso de bicicletas de forma recreativas en General Roca, una de las ciudades más comprometidas por los casos positivos de coronavirus en las personas, aunque se continuará con el resto de las medidas restrictivas y extraordinarias, a fin de garantizar la protección de la salud colectiva y mitigar la propagación del virus. .

En Chubut, el ministro de salud, Fabián Puratich, informó hoy que "Comodoro Rivadavia vuelve a la fase anterior del aislamiento, con autorización para desplazarse solo con terminación del número de documento, entre otros aspectos", tras declararse a ese centro urbano, el más poblado de esta provincia como "ciudad de circulación comunitaria de coronavirus".



Por su parte, el ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni, detalló que "no se puede decir que esta provincia esté en una fase determinada, porque es distinta la situación entre las comarcas e incluso entre las ciudades frente a la cuarentena impuesta por el coronavirus".



También la ciudad de Neuquén y las localidades del área metropolitana comprendidas por Centenario y Plottier retornaron el primero de julio a la fase de aislamiento total debido a la constatación de circulación comunitaria del coronavirus.



Las restricciones regirán hasta el 17 de julio próximo, inclusive, solo en este conglomerado, en tanto el resto del territorio neuquino continuará en distanciamiento social (fase cinco). .

Por su parte, los locales comerciales, gastronómicos y hasta gimnasios de gran parte de Jujuy podrán desde hoy reabrir sus puertas de acuerdo a la zona en que se encuentren y a pesar de que la provincia regresó en la fase 1 de aislamiento, informó el Comité Operativo de Emergencia (COE).



Por último, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de Lezama, el único distrito de la zona que "actualmente no posee casos positivos ni en estudio de coronavirus" dispuso hoy volver a fase 4 de aislamiento, preventivo y obligatorio "hasta el próximo domingo 12" tras los casos positivos registrados en los últimos días en el distrito vecino de Dolores y casos en estudio que registra la comuna de Castelli.



Además, la municipalidad de Monte Hermoso informó hoy que hasta el próximo 20 de julio continuará la restricción de acceso a toda persona no domiciliada en el distrito en el marco de las medidas preventivas ante la pandemia por el coronavirus.