Omar Chaguri, un cordobés de 29 años, tuvo un día que no olvidará por el resto de su vida. El pasado martes por la mañana el joven se encontró con su taller desvalijado y vio como su sueños se derrumbaban. Pero la solidaridad de la gente revirtió la situación en cuestión de horas.

"Entré a las 8 y 30 como todos los días y me encontré con todo dado vuelta, tirado en el piso. Estaba todo desvalijado, me habían robado todo. Todas las herramientas de mano y manuales que uso para trabajar, obvio no me iban a sacar un elevador", contó a Cadena 3 el muchacho que había abierto su taller hacía 20 días

La noticia del robo llegó a los medios locales y una entrevista con El Doce despertó la solidaridad en todo el país. “Desde los 15 años que estoy trabajando con los fierros. Iba con mi papá al taller desde los cinco, siempre supe que era lo que me gustaba, lo que yo quería y que soñaba tener algún día”, relató Omar entre lágrimas.

El joven contó que el taller se creó con la ayuda de amigos, familiares y de su pareja. “Lo logramos construir. Todo fue sacrificio, no solamente mío sino de toda la gente que me rodea”, afirmó.

En ese momento, todo era bronca y desilusión, pero su llanto de impotencia generó una reacción inesperada: se viralizó en redes sociales y muchísimas de personas ayudaron a remontar su taller, CH_Alineados, ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 4900. en Córdoba capital.

De acuerdo a sus evaluación, el valor de las herramientas que le fueron robadas era de alrededor de 500 mil pesos. La generosidad fue tanta que en un sólo día las donaciones de la gente alcanzaron esa cifra. Incluso solicitó que no le envíen más ayudas económicas.

Consultado sobre "la ola de solidarida", Omar dijo: "Fue una locura. Media hora después de la nota fue una catarata de mensajes, llamadas, el teléfono explotado. En las redes la gente me quería ayudar, desde un mensaje hasta económicamente o con herramientas. Otros se acercaron y hasta me daban seguramente algo que necesitaban".

“Una señora, que llegó a primeras horas de la mañana de la nada, me buscó pidiendo de que le controle el agua del auto. Yo no entendía nada, me acababan de robar todo y quería que le controle el agua. Salí a ayudarla y me dio un sobre con plata en moneda extranjera”, contó Chaguri.

"Muchísima gente me pedía el CBU, me daba vergüenza pasarlo y no estaba en mis planes pedir plata. Quería mostrar mi impotencia, recuperar lo perdido y que aparezcan esas lacras", agregó.

A pesar del mal momento, el joven ya tiene toda su energía puesta en volver a poner en marcha su taller. "Mañana es otra página, arrancar de nuevo. Le quiero agradecer a todos los que me ayudaron desde un mensaje, con cosas o con dinero", expresó.

Chaguri tras reiterar su agradecimiento al público, adelantó que el próximo lunes abrirá nuevamente las puertas de taller.

Santi Maratea y El Dipy se conmovieron con la historia

Uno de los que se emocionó con el caso fue Santi Maratea, el influencer que en el último tiempo se dedica a juntar dinero para causas benéficas.

"Aw, alguien tiene el contacto del wachin?", escribió en Twitter Maratea junto a un emoji de un corazón partido. La publicación fue replicado más de mil veces y consiguió más de 25 mil "me gusta".

Aw �� alguien tiene el contacto del wachin? https://t.co/yfqDiFs4pH — santumaratea (@santumaratea1) June 29, 2021

Otro de los conmovidos por la historia fue Adrián David Martínez, más conocido como El Dipy, quien alentó una colecta solidaria para ayudarlo a salir adelante. El cantante de cumbia también manifestó su dolor en un tuit.

"Esto no lo puedo permitir. No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo", escribió el músico de 43 años.

Esto no lo puedo permitir...

No se quien es el chico, pero avisenle, si saben quien es, que me voy encargar de consiguirle todo.

se que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar.

No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo. pic.twitter.com/nJgzX5tvzo — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 29, 2021