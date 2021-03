En los últimos días el Gobierno anunció que las salas de cine volverían a recibir personas tras casi un año sin brindar funciones. Es por eso que la historia de un empresario del rubro resonó fuerte tras un posteo en redes sociales.

Tito Lizeau, dueño de "El Capitán", un restaurante temático que mezcla la experiencia habitual de la pantalla grande con unos toques gastrónomicos, se llevó una gran sorpresa cuando convocó nuevamente a sus empleados.

Lizeau detalló que él abonó los salarios de sus trabajadores durante todo un año, junto a la ayuda del programa ATP (Programa de Asistencia al Trabajo) lanzado por el Poder Ejecutivo para paliar la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, a la hora de convocarlos nuevamente para retomar sus tareas en el comercio ubicado a metros del shopping Norcenter, en Vicente López, se llevó una desagradable sorpresa.

Del staff de 20 personas con los que contaba desde que abrió el restaurante en junio de 2019, registró que en marzo de este año, 14 se encuentran trabajando para otro empleador, pero siguieron cobrando el salario que les pagaba desde 2020 con la ayuda del Estado.

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!”, posteó el ofuscado Loizeau en su cuenta de Twitter.

“En 10 días vamos a llegar a un año cerrados. En ese momento teníamos 20 empleados. El que más antigüedad tenía llevaba cinco meses trabajando. El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado que el gobierno dejó de pagar el ATP”, detalló el hombre de negocios.

En esa lógica dijo que “le alegra que hayan conseguido trabajo" pero que no entiende "por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, concluyó.