Como cada fecha que llega el martes 13, la superstición sobrevuela por todas partes y están aquellos que creen o no en este tradicional día, sobre todo los que apuestan por el matrimonio o los que deciden por aire y por agua desplazarse de un lugar a otro.

Lo cierto, es que esta fecha particular parece ir perdiendo adeptos, ya que la gente consultada por Crónica no cree en la superstición, de hecho, alguno que otro toma este número y día como especial y hasta lo declaran "de suerte" a contraparte de lo que se viene inculcando desde hace siglos.

Jorge, dialogó con Crónica. (Rubén Paredes/Diario Crónica)

En la terminal de ferrys, ubicada sobre la avenida Córdoba, Jorge (uruguayo e hincha de Peñarol), comentó que "soy creyente de este día porque me gusta y me va bien. Es un número que me da mucha suerte y siempre juego a la quiniela para ver si gano algunos pesos, varias veces tuve la suerte de ganarme algo por eso, creo en el martes 13. Mi pálpito para hoy es jugar al 14 y al 4, y cuando pueda le voy a apuntar unos pesos. Se sabe que hay gente que le teme a esta fecha pero no es mi caso, para mi es todo lo contrario, la espero con ansias porque me va bien, de hecho, me tomé un barco para cruzar el Río de la Plata y no me pasó nada, eso va quedando en la nada con el tiempo".

Miryam, lista para su viaje. (Rubén Paredes/Diario Crónica)

Otra de las pasajeras que llegaron del "otro lado del charco" es Miryam, quien agregó sonriente a Crónica que "no creo para nada en la superstición, me parece que son cosas del pasado con la cual muchas veces se inventaron historias. Me parece que el destino se lo forma uno mismo y nada tiene que ver un número o una fecha en especial. En mi caso es un día normal, no tiene nada de particular, pero comprendo y respeto a las personas que creen lo contrario, porque esto también es un tema de creencia personal y hay regiones de nuestro planeta en la cual esta fecha es sagrada".

Un panorama llamativo se llevó adelante en el Registro Civil de la calle Uruguay (tal vez el más representativo de la ciudad), ya que al consultar sobre cuántos casamientos es llevarían a cabo en la jornada de este martes, la respuesta de las autoridades locales fue de uno, con lo cual se abre un interrogante sobre si la caída de los enlaces tuvo que ver con la situación actual o con algún supersticioso que cree en esta fecha tradicional.

Cabe destacar, que en algunos edificios de Estados Unidos no existen los pisos ni 13 ni 17, al igual que en ciertas aerolíneas de otros países que no tienen filas con estos números. Las brujas no existen, pero...