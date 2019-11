Por Carlos Stroker

Leo Messi decidió hace varios años crear su propia fundación. Lo hizo y decidió volcar parte de sus ganancias allí para tratar de ayudar a los más necesitados. Sin embargo, una denuncia inesperada causa una conmoción en la familia. Hoy, existe una causa en la provincia de Santa fe que o tiene en la mira por presunta "falsificación de documentos públicos", ya que según el fiscal Ramiro González omitió presentar documentación que avalara los gastos de la sociedad de beneficencia. Es más, el 21 de octubre pasado, el juez exhortó al Barcelona de España que remitiera a la brevedad toda documentación de los pagos que le efectuara al futbolista en los últimos años

Sin embargo, no sólo está involucrado el astro mundial, sino que también su padre, Jorge Horacio y otros integrantes del directorio de la fundación de Leo. No conforme con esto, el fiscal solicitó también que se habilitara el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil respecto a todo el dinero que ingresó a la fundación. Lo que significa que González desea saber qué fue lo que sucedió con toda la plata que cobró Messi y cuánto dinero volcó para hacer obras bajo las decisiones en la fundación. Está claro que la situación del jugador del Barcelona y el de su padre está complicada y ambos deberán rendir cuentas de los movimientos efectuados durante tanto tiempo. La fiscalía también le pidió a la Unidad de Información Financiera para que sume todos los datos que posea con respecto a los movimientos económicos de la entidad, sobre todo por la compra de un predio por parte de la Fundación Leo Messi en la localidad de Alvear, Santa Fe. Allí, la idea era construir un predio deportivo con la finalidad de captar talentos, pero, además, sumara chicos con necesidades básicas para poder tener un plato de comida o una merienda. Según la causa, del dinero que ingresó a la fundación (aún no está determinado el monto exacto) sólo se habría utilizado con fines beneficios apenas entre un 6 y un 10 por ciento del monto. Pero aún no hay conocimiento de dicho monto.

Otro de los puntos que se encuentran el el expediente indica que "hubo algunos pagos a un a cuenta off shore de Luxemburgo", por loo cual se pidió a la fundación los papales correspondientes de "dichos giros".

Messi ya debió afrontar una serie de denuncias por supuesta evasión impositiva en España y se enfrentó a un juicio abreviado que terminó con un pago voluntario al fisco español. Esto sucedió hace algo más de dos años y ahora se le abrió una causa más en la Argentina. A partir de ahora, el jugador deberá estar atento ya que si el proceso judicial sigue su curso es factible que deberá presentarse ante el magistrado, lo mismo que deberá hacer su padre. Más allá de cuestiones vinculadas a la pelota, hoy, Messi tiene un dolor de cabeza y deberá resolverlo lo antes posible. Acá, no hay gambeta factible.