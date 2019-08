La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció este miércoles un paro, programado para el próximo jueves, en las líneas B, C y E de subte. El mismo afectará el servicio a partir de las 5.30, en rechazo a "una política de destrucción de puestos de trabajo por parte de la empresa Metrovías y Sbase", según denunciaron los trabajadores.



"El día jueves 8 de agosto realizaremos una medida de autodefensa consistente en la paralización del servicio de las lineas B, C y E de forma simultánea a partir de las 5.30 hs. Pedimos al público usuario que nos sepa entender, estamos defendiendo puestos de trabajo", indicó un comunicado de prensa de los metrodelegados.



La medida de fuerza tendrá una extensión inicial de dos horas, aunque no se descarta que se pueda ampliar sujeta a la decisión que tome la asamblea de trabajadores que se realizará mañana en forma paralela al inicio del paro, según explicó el metrodelegado Daniel Erviti, de la línea B.



En tanto, según informaron en el comunicado divulgado este miércoles, la medida de fuerza se decidió "frente a un nuevo fracaso a instancias de la audiencia desarrollada en el día de ayer en ámbito de la Subsecretaría de Trabajo por el conflicto Catalinas y Correo Central Norte".



"Desde unos años a esta parte nuestro sector se ve cruzado por una política de destrucción de puestos de trabajo por parte de la empresa Metrovías y Sbase. La violación sistemática del acta del 2013 es una clara muestra de esta situación", señalaron los dirigentes gremiales.



En ese marco, agregaron que "la reducción de los planteles de trabajadores del sector, el retiro de una gran cantidad de Pos de carga, el cierre de una importante cantidad de ventanillas y la suspensión del plan de blindaje son algunas de las consecuencias concretas de la ofensiva empresarial".



"La empresa y sbase dieron un nuevo salto en su plan de vaciamiento y dispusieron que las nuevas estaciones, Catalinas y Correo Central, operen sin boletería imponiendo una modalidad de trabajo que elimina el rol del boletero y no existe ninguna duda de que tratarán de extenderla a la totalidad de la red", concluyeron los metrodelegados.