El transporte de larga distancia es uno de los tantos sectores que sufre el impacto negativo económico por la declaración de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus que en el país ya se cobró la vida de 82 personas. Según las estimaciones realizadas en conjunto por las Cámaras sectoriales el impacto estimado para el mes de marzo y proyectado para abril arrojarían un déficit operativo de más de 3.000 millones de pesos mensuales.

Es que la paralización del servicio en todo el país desde el 20 de marzo pone en serio riesgo la supervivencia de muchas compañías que sostienen la actividad. En declaraciones con cronica.com.ar, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de colectivos de larga distancia manifestó su preocupación por la compleja situación que atraviesan.

Según expresó, en los ultimos años el sector ya venía en crisis, y la cuarentena por la pandemia terminó de agravar la actividad. "Esto fue el golpe de gracia, pegó muy fuerte. Realmente es preocupante, ya veníamos de una situación complicada". A la vez, Gaona agregó que también es una incertidumbre cuando los servicios se reestablecerán y volverán a funcionar con normalidad, ya que eso dependerá del Ejecutivo asesorado por el Consejo de Salud.

.

"Pedimos declarar la emergencia sectorial, porque no solo que no podemos trabajar, sino que no sabemos cuando se reestablecerá, y en caso que se haga tampoco habrá pasajeros porque la gente no quiere viajar. Por eso la declaración de la emergencia permitiría que se puedan establecer medidas específicas para la actividad y así sostener las fuentes laborales", agregó Gaona.

Actualmente, el sector tiene el cien por ciento de sus servicios parados, tanto provinciales y nacionales. Únicamente se están realizando los traslados sanitarios solicitados por el Ministerio de Transporte de la Nación con destino a países límitrofes o al Aeropuerto de Ezeiza, para repatriar a los ciudadanos que estaban en el exterior. "Estamos tratando de colaborar en lo que pondemos pero eso no mueve a la actividad, son pocos los servicios que salen, es menos del 1%. Si en un dia normal se hacían 3000 viajes al día, hoy se están haciendo menos de diez viajes diarios", expresó el vocero de la Cámara que nuclea la actividad que emplea alrededor de 17.000 trabajadores y que hoy el coronavirus hace peligrar su sustentabilidad.