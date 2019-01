La Dirección de Licencias y Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires anunció la nueva disposición complementaria del Decreto 532/09 que establece para los diferentes municipios las nuevas clases de licencias de conducir.



Los principales cambios en la clasificación se basan en la posibilidad de conducir motos de hasta 150cc para conductores principiantes a partir de los 17 años; la inclusión dentro de misma de motovehículos a aquellos de motorización eléctrica y la incorporación de clases específicas independientes para cuatriciclos.



A su vez, la C del registro aparece dividida en Subclases de acuerdo al peso del camión, mientras que la D se dividió en subclases según la cantidad de plazas del vehículo de transporte.



Por otro lado, la F se amplió para poder aplicarla a todas las demás Clases y Subclases, siempre que la adaptación del coche lo permita y no vulnere lo establecido en la Disposición 09/2010.



En tanto, voceros de la Municipalidad de La Plata comunicaron que en la nueva clasificación no se contemplan las A4 y E3, no obstante, se agrega a la G3 (Bitrenes).



La activación en el sistema de la nueva clasificación tendrá incorporada las correspondientes equivalencias con las licencias anteriores; por lo tanto, para los conductores que se presenten a renovar la licencia, el sistema generará de manera automática la nueva denominación.



También se advirtió que, para cuatriciclos y triciclos, la Clase no se renueva automáticamente y el conductor deberá optar, debiendo realizar para ello la prueba teórico-práctica.