El Gobierno de Javier Milei eliminó el Registro de Operadores Lácteos creado en 2006

El Gobierno de Javier Milei eliminó el Registro de Operadores Lácteos, una herramienta creada en 2006 para registrar y fiscalizar a los actores vinculados con la producción, industrialización y comercialización de leche y sus derivados.

Lo hizo mediante la resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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Detalles de la resolución

En la disposición se argumentó que "el Registro de Operadores Lácteos carece de aptitud para cumplir la finalidad pública de control comercial, sin sustento técnico-legal y operativo para su adecuada administración, tornándose meramente declarativo".

En la resolución se agregó que además "compromete la eficacia y economicidad de la gestión administrativa, al implicar la asignación de recursos a un instrumento que no produce efectos útiles al carecer de competencias de potestad sancionatoria, por lo que, en consecuencia, deviene injustificada su continuidad".

La medida se enmarca en los lineamientos de desregulación impulsados por el Gobierno a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que, según recordó la disposición, busca aumentar la competitividad de la economía mediante la eliminación de restricciones estatales consideradas innecesarias.

El Registro de Operadores Lácteos había sido creado en 2006 durante el funcionamiento de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) con el objetivo de ordenar y monitorear la actividad comercial e industrial vinculada a la producción de leche y derivados.

La herramienta buscaba centralizar información sobre productores, industrias, operadores comerciales y otros actores que intervienen en la cadena láctea.

Su funcionamiento respondía a una estrategia de fiscalización de los mercados agroalimentarios que caracterizó la política de entonces.

Sin embargo, con la disolución de la ONCCA en 2011, gran parte de las funciones de control fueron redistribuidas entre distintos organismos estatales, lo que provocó cambios en la estructura administrativa y en los mecanismos de supervisión del Registro.