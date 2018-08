Una multitunaria marcha se realizó este sábado en las inmediaciones del Obelisco porteño en rechazo del proyecto de despenalización del aborto, que se votará el 8 de agosto en el Senado de la Nación.

Evangélicos y organizaciones pro-vida se concentraron con las consignas: "No al Aborto", "A favor de las dos vidas", "Los bebés no son un error, son seres humanos", "Salvemos las dos vidas", "La solución de la muerte clandestina no es la muerte legalizada", "No matemos a nuestros hijos".



La concentración se realizó en la avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Belgrano. Estiman que participaron al rededor de 500 mil personas.

Entre las organizaciones que convocaron la movilización se encuentran ACIERA, JUCUM y MÁS VIDA. Esta marcha sería la mayor movilización en contra de la despenalización del aborto que se realizó en Argentina.



En tanto, las organizaciones a favor del aborto realizaron una movilización hacia el Congreso. Se desplegó un gran operativo de seguridad para evitar incidentes.

La movilización también se realizó en las redes sociales con el hashtag #NoAlAborto: