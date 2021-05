En una jornada donde la lluvia reinó por momentos en la madrugada del jueves, los siniestros se hicieron presente y en algunos casos con consecuencias fatales.

Tal es el caso de lo ocurrido a las 6 de este jueves en el cruce de las avenidas General Paz y Libertador, de la localidad bonaerense de Vicente López, donde por causas que investiga la Policía de la Ciudad, un motociclista derrapó de su vehículo y en la caída fue atropellado por varios automóviles que circulaban por la arteria vehicular.

.

Lo cierto, es que los rodados involucrados se dieron a la fuga y se desconoce cuál fue el que lo embistió causándole la muerte, aunque un taxista que venía con un pasajero a bordo también fue partícipe del accidente.

Es que al auto de alquiler (Chevrolet Corsa dominio AC 600 IR) se le incrustó el cadáver del motoquero en la zona del motor, y ésto hizo que detuviera su marcha de forma automática. Cristian, chofer de la unidad, le comentó a Crónica HD, que "veniamos por la zona donde hay una curva con un pasajero, y ví como un bulto adelante, pensé que era como una bolsa de basura tirada. No alcancé a ver que era una persona porque estaba todo oscuro y veo como una bolsa que la quiero esquivar, y al lado veo como que hay otra bolsa, que después supe que era una mochila, esquivé todo pero sentí un golpe abajo y el auto se me para automáticamente y me tiré a la banquina".

.

El conductor agregó que "antes que yo pasaron unos 5 o 6 vehículos que no pudieron esquivarlo porque estaba oscuro y no se veía nada, ví que había algo, que pensé que era un bulto o basura y le dije al pasajero que me bajaba y me iba a fijar que había debajo del auto, y ahí vi el cuerpo. Nunca me pude imaginar esto, no me lo olvido más".

En tanto, la Policía de la Ciudad solicitó las imágenes generadas por las cámaras de seguridad que hay en la avenida General Paz para poder identificar al o los rodados que atropellaron y mataron al motociclista siniestrado.

