Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Un adolescente que manejaba sin licencia atropelló y mató a un motociclista en Mar del Plata

El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, donde un joven que circulaba sin licencia ni seguro protagonizó un accidente. La víctima fue trasladada a un hospital, pero perdió la vida a causa de las graves heridas. El conductor fue detenido y enfrenta cargos

Un trágico accidente generó conmoción en la ciudad de Mar del Plata. Un adolescente de 17 años, que manejaba un auto sin licencia de conducir, atropelló, arrastró y mató a un motociclista de 54 años

El hecho ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Diagonal Gascón y Génova, en el barrio Juramento. Según informaron fuentes policiales, el joven conducía un Peugeot 208, mientras que la víctima, identificada como Eduardo Germán Godoy, circulaba en una moto Honda 125.

De acuerdo a testimonios de vecinos, luego del impacto el motociclista quedó enganchado al vehículo y fue arrastrado varios metros antes de que el conductor lograra detener la marcha. Aunque llevaba casco, este se desprendió durante la secuencia.

Tras un llamado al 911, personal médico arribó al lugar del siniestro y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, las autoridades confirmaron que el adolescente no contaba con licencia de conducir ni seguro, y que el vehículo estaba registrado a nombre de su padre. Estos elementos serán clave en el avance de la causa judicial.

Por su parte, el caso fue caratulado como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI de Menores. El joven fue detenido y trasladado a un centro especializado, pero la Justicia rechazó su continuidad en detención tras la notificación formal.

La investigación continúa con distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades en el hecho.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El cura DJ Guilherme Peixoto homenajeó al papa Francisco con un show multitudinario en Plaza de Mayo
shows

El cura DJ Guilherme Peixoto homenajeó al papa Francisco con un show multitudinario en Plaza de Mayo

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Mar del Plata