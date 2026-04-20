Un adolescente que manejaba sin licencia atropelló y mató a un motociclista en Mar del Plata

Un trágico accidente generó conmoción en la ciudad de Mar del Plata. Un adolescente de 17 años, que manejaba un auto sin licencia de conducir, atropelló, arrastró y mató a un motociclista de 54 años.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Diagonal Gascón y Génova, en el barrio Juramento. Según informaron fuentes policiales, el joven conducía un Peugeot 208, mientras que la víctima, identificada como Eduardo Germán Godoy, circulaba en una moto Honda 125.

De acuerdo a testimonios de vecinos, luego del impacto el motociclista quedó enganchado al vehículo y fue arrastrado varios metros antes de que el conductor lograra detener la marcha. Aunque llevaba casco, este se desprendió durante la secuencia.

Tras un llamado al 911, personal médico arribó al lugar del siniestro y trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, las autoridades confirmaron que el adolescente no contaba con licencia de conducir ni seguro, y que el vehículo estaba registrado a nombre de su padre. Estos elementos serán clave en el avance de la causa judicial.

Por su parte, el caso fue caratulado como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI de Menores. El joven fue detenido y trasladado a un centro especializado, pero la Justicia rechazó su continuidad en detención tras la notificación formal.

La investigación continúa con distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades en el hecho.