¡Perdido! Un pingüino que apareció en las playas de Mar del Plata

La aparición de un pingüino en la concurrida playa Las Toscas, ubicada en la localidad de Mar del Plata, movilizó a las organizaciones ambientales de la región.

El ejemplar fue divisado por vecinos y turistas durante la jornada del domingo, lo que motivó un rápido comunicado de las entidades civiles para concientizar a la población sobre cómo actuar ante estos escenarios costeros.

Ciclo biológico y migración

Desde la Fundación Fauna Argentina señalaron que el arribo de estos ejemplares a la costa bonaerense es un fenómeno habitual y predecible dentro de su calendario de desplazamiento.

Los animales se encuentran actualmente en pleno viaje migratorio hacia las aguas del sur de Brasil, un trayecto que realizan con fines alimenticios y que se extiende habitualmente hasta el mes de agosto.

El presidente de la organización, Juan Lorenzani, detalló el comportamiento de la especie durante la travesía: "Todos los años salen pingüinos en esta época".

El referente ambiental especificó que, a lo largo de este extenso recorrido marino, "muchos animales salen o huyen por falta de comida o porque se enferman", un proceso que se enmarca dentro de los parámetros de la selección natural y que no debe ser considerado una alarma sanitaria.

Protocolo de preservación

Las autoridades ambientales instaron a la comunidad a modificar ciertas conductas frente a la fauna marina.

Se solicitó de manera taxativa no tocar a los ejemplares, restringir el acceso de las mascotas a la arena para evitar situaciones de estrés y dar aviso inmediato a los guardaparques o dependencias municipales pertinentes.

Lorenzani remarcó la necesidad de adoptar la legislación y las conductas de cuidado que ya rigen en las reservas australes de Río Negro o en la colonia de Punta Tombo.



Al comparar la reacción de los ciudadanos de distintas localidades, el experto concluyó: "La diferencia es que allá directamente no se los toca. Uno levanta un lobo marino o un pingüino porque le parece que está enfermo y lo más probable es que te hagan un sumario".