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Lunes, 25 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
SORPRESA

¡Perdido! Un pingüino que apareció en las playas de Mar del Plata

Los especialistas explicaron que el hallazgo forma parte del ciclo natural de migración y advirtieron sobre los riesgos de intervenir.

La aparición de un pingüino en la concurrida playa Las Toscas, ubicada en la localidad de Mar del Plata, movilizó a las organizaciones ambientales de la región. 

El ejemplar fue divisado por vecinos y turistas durante la jornada del domingo, lo que motivó un rápido comunicado de las entidades civiles para concientizar a la población sobre cómo actuar ante estos escenarios costeros.

Ciclo biológico y migración

Desde la Fundación Fauna Argentina señalaron que el arribo de estos ejemplares a la costa bonaerense es un fenómeno habitual y predecible dentro de su calendario de desplazamiento. 

Los animales se encuentran actualmente en pleno viaje migratorio hacia las aguas del sur de Brasil, un trayecto que realizan con fines alimenticios y que se extiende habitualmente hasta el mes de agosto.

El presidente de la organización, Juan Lorenzani, detalló el comportamiento de la especie durante la travesía: "Todos los años salen pingüinos en esta época"

El referente ambiental especificó que, a lo largo de este extenso recorrido marino, "muchos animales salen o huyen por falta de comida o porque se enferman", un proceso que se enmarca dentro de los parámetros de la selección natural y que no debe ser considerado una alarma sanitaria.

Protocolo de preservación

Las autoridades ambientales instaron a la comunidad a modificar ciertas conductas frente a la fauna marina. 

Se solicitó de manera taxativa no tocar a los ejemplares, restringir el acceso de las mascotas a la arena para evitar situaciones de estrés y dar aviso inmediato a los guardaparques o dependencias municipales pertinentes.

Lorenzani remarcó la necesidad de adoptar la legislación y las conductas de cuidado que ya rigen en las reservas australes de Río Negro o en la colonia de Punta Tombo.

Al comparar la reacción de los ciudadanos de distintas localidades, el experto concluyó: "La diferencia es que allá directamente no se los toca. Uno levanta un lobo marino o un pingüino porque le parece que está enfermo y lo más probable es que te hagan un sumario".

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