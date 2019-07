Una menor de cuatro años que había ingresado en grave estado al Materno Infantil de Mar del Plata el domingo pasado, murió de gripe A. La epidemióloga del hospital, Analía Rearte, aseguró que se trató de una "fatalidad inesperada" y evitó generar alarma: "El virus influenza A circula todos los años, no es pandémico", dijo.

El diagnóstico fue una miocarditis que si bien es una complicación infrecuente de la influenza, está descripta entre las posibilidades.

La nena murió el lunes por gripe A a raíz de un complejo cuadro respiratorio; especialistas intentan determinar qué tipo de influenza A contrajo. La menor, que acudía al nivel inicial de la Escuela Nueva Pompeya, ingresó al hospital en horas de la tarde del domingo "con un cuadro séptico muy grave", por lo que debió ser trasladada de inmediato al área de terapia intensiva. Pese a los intentos de los médicos para estabilizarla, la nena falleció la noche del lunes.

El hospital se encuentra abocado a confirmar que el cuadro que desencadenó la muerte fue ocasionado por el virus de la gripe A. El diagnóstico fue una miocarditis que si bien es una complicación infrecuente de la influenza, está descripta entre las posibilidades. "Lo que ocurrió con esta nena está todavía determinándose porque no tenía factores de riesgo, no tenía indicación de vacuna. Según pudimos saber, sólo había empezado con algunos síntomas el sábado, pero nada fuera de lo común, nada que llamase la atención", señaló la médica.

"La menor no tenía indicación de vacuna. Ingresa el domingo al hospital ya grave, séptica, que es cuando tenés una infección generalizada. En ese momento no se piensa en influenza porque no tenía síntomas claros de influenza, sino que estaba con un desmejoramiento generalizado", agregó.

En el marco del protocolo de actuación, se realizaron varios estudios, entre ellos el de influenza, que terminó dando positivo. "Hay dos maneras de diagnosticar influenza. Por un lado, se hace un panel rápido en el hospital con una técnica que se llama inmunofluorescencia, que sólo deja saber si es influenza o no, y nos dio que era influenza A. Ahora esa muestra se envió al Instituto Nacional de Epidemiología, donde se realizará otra técnica más específica, llamada PCR, que permite saber qué tipo de influenza A es. Además, el INE va a enviar algunas muestras a Estados Unidos para hacer un análisis genético más profundo", explicó la especialista.

Para mayor claridad, Rearte aclaró: "Influenza y gripe es lo mismo. Dentro del virus de la gripe tenés distintos subtipos. La primera gran división es entre influenza A e influenza B. Dentro de la influenza A o gripe A hay otra división más que es influenza A H1N1 o influenza A H3N2. El H1N1 es la gripe A a la que todos le tienen miedo porque fue la que generó la pandemia en 2009 y, en realidad, no es más pandémico porque viene circulando todos los años. A veces más H1, a veces más H3".