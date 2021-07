Netflix es una de las plataforma de streaming más utilizada en el mundo, con más de 200 millones de usuarios activos. Pero desde hace años dejó de limitarse a alojar contenido y se convirtió en la productoras que más ficciones estrena al año.

Desde que la empresa nació en Los Gatos, California (Estados Unidos) en 2013, lanzó una larga lista de producciones de gran calidad y también otras bastante olvidables. Sin embargo, y más allá de su resultado final, es para destacar que algunas de las series producidas por el servicio conllevan una gran inversión.

En los últimos años, el presupuesto de las series se alejo de las cifras históricas y cada vez son más parecidos al de las grandes películas. Un camino que inició HBO a finales de los 90 y que al que poco a poco se fue sumando el resto.

.

Un ejemplo es Netflix, que desde sus primeras producciones no escamitó presupuesto en actores, locaciones, vestuarios o efectos especiales para darle vida a los más variados guiones.

Así, Olhar Digital reveló la lista de las 15 series más caras producidas por la plataforma que en los últimos años popularizó éxitos como The Crown, Gambito de dama, Dark y Lupin, por mencionar algunas. El presupuesto más bajo dentro de este ranking asciende a los 2 millones de dólares por episodio mientras que el más alto que se pagó fue de 13 millones de dólares.

La lista de las series más costosas producidad por Netflix

15. On My Block (2018) - 2 millones de dólares por episodio

La serie debutó en 2018, tiene tres temporadas y fue renovada para tener un cuarto año. On My Block probablemente tendrá 40 episodios en toda la serie y un presupuesto total de 80 millones.

14. Narcos (2015) - 2.5 millones de dólares por episodio

Narcos sigue la historia de la vida real del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, interpretado por el brasileño Wagner Moura, y los agentes que intentaron capturarlo. El drama policial duró tres temporadas y continuó durante un spin-off llamado Narcos: México.

13. Hemlock Grove (2013) - 4 millones de dólares por episodio

Una producción protagonizada por Famke Janssen y Bill Skarsgård que utilizó una cantidad decente de efectos especiales, que es donde probablemente se gastó la mayor parte del presupuesto, además del vestuario. Hemlock Grove tuvo tres temporadas en total.

.

12. Orange Is The New Black (2013) - 4 millones de dólares por episodio

Se trata de una de las primeras series originales de Netflix y costó alrededor de $ 4 millones por episodio. La historia de Piper Chapman y el grupo de presas abarcó siete temporadas y 91 capítulos.

11. House Of Cards (2013) - 5 millones de dólares por episodio

La primera serie original en la historia de Netflix que tuvo un presupuesto bastante alto, para ese entonces -más $ 4,5 millones por episodio- y su éxito sin duda contribuyó en el crecimineto de la plataforma.

El drama político finalizó de forma abrupta tras las denuncias de abuso que recibió su protagonista, Kevin Spacey, quien se ausentó en la última temporada.

10. Bridgerton (2020) - 7 millones de dólares por episodio

Lanzada en 2020, la producción fue un éxito y ya fue renovada para una segunda temporada. La trama tiene lugar en Inglaterra, durante la era de la regencia británica, y se centra en Bridgerton, una familia compuesta por ocho hermanos que intentan encontrar un gran amor.

El presupuesto de $ 7 millones por episodio está destinado principalmente a fantasías y ubicaciones para dar vida al siglo XIX, así como también para pagar el salario de Julie Andrews.

9. Altered Carbon (2018) - 7 millones de dólares por episodio

Cualquiera que haya visto las dos temporadas de Altered Carbon entenderá fácilmente que los efectos visuales y la atmósfera por la que transitó la trama no debererion ser baratos. También hay que tener en cuenta los sueldo de los protagonistas: Anthony Mackie, Joel Kinnaman y Renée Elise Goldsberry.

8. Bloodline (2015) - 7 a 8 millones de dólares por episodio

Bloodline fue un thriller misterioso que siguió la historia de la familia Rayburn, que se veía perfecta por fuera pero estaba involucrada en una serie de escándalos peligrosos y mortales. Cada episodio de las tres temporadas costó entre 7 y 8 millones de dólares.

7. The Defenders (2017) - $8 millones por episodio

Netflix ya había producido varias series de Marvel Universe, como Daredevil y Jessica Jones. Las producciones fueron un éxito de público y crítica y, en total, contaron con un presupuesto total de US$ 40 millones para temporadas de 13 episodios.

The Defenders fue una miniserie de solo ocho episodios, pero con un presupuesto de 64 millones.

6. Sense8 (2015) - 9 millones de dólares por episodio

Creada por las directoras de Matrix, Lana y Lilly Wachowski, Sense8 giraba en torno a ocho extraños de todo el mundo que descubren que están conectados mentalmente y necesitan encontrar una manera de sobrevivir frente a una organización poderosa que quiere acabar con el grupo.

La serie fue cancelada luego de dos temporadas con costos de producción muy elevados, muchos de los cuales provenían de filmaciones en varios países del mundo.

.

5. Marco Polo (2014) - $10 millones por episodio

Netflix apostó a un proyecto ambicioso de gran presupuesto para competir con Game of Thrones de HBO. Sin embargo, el alto presupuesto de $ 10 millones por episodio con poca audiencia resultó en la cancelación de la serie después de dos temporadas.

Ambientada durante el siglo XIII, la premisa de la serie gira en torno al personaje histórico Marco Polo y su tiempo en la corte del emperador mongol Kublai Khan.

4. The Witcher (2019) - 10 millones de dólares por episodio

Producciones basadas en videojuegos tienen la reputación de ser deficientes, pero el éxito de The Witcher fue tan grande que lo estableció no solo como una adaptación de juego muy querida, sino también como una de las series más visto de todo el mundo.

Una gran cantidad de efectos especiales, CGI y una gran inversión en escenarios y la creación del mundo medieval de "Geralt of Rivia" consumieron una gran parte del presupuesto de $ 10 millones por episodio. Además, el salario de Henry Cavill y las secuencias de batalla definitivamente no eran baratos.

.

3. The Get Down (2016) - 11 millones de dólares por episodio