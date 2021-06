La serie que narra las aventuras del ladrón de guante blanco ya dejó entre líneas que habrá una temporada 3. El final de la segunda temporada de "Lupin" dejó a los fieles seguidores con más dudas que certezas sobre la historia. Omar Sy, el protagonista de la super producción, se verá otra vez envuelto en nuevas aventuras que conformarán la tercera entrega y que le darán un cierre al cuento. Sin embargo, dichos capítulos recién llegarían en 2022.

El final de la segunda temporada de "Lupin" fue de los temas más buscados en Google. El público no terminó de entender qué fue lo que sucedió en el desenlace y ya se abrió la cuenta regresiva para el estreno de la tercera parte. En el entretanto, tendrán que comerse los dedos y sacar sus propias conclusiones.

Omar Sy es el protagonista de "Lupin", una de las series tendencia en Netflix.

De todos modos, hay algo que quedó claro: Assane Diop es acusado injustamente de ser el asesino del secuaz de Pellegrini, su enemigo, pero logra que el villano confiese sus crímenes a la policía. Más tarde, Assane se reúne con su familia y, aunque no puede ser acusado de asesinato ya que las huellas no coinciden, debe escapar de la justicia para eludir la prisión por otros delitos. En cualquier caso, queda claro que volverá y que la historia no ha concluído.

Por ahora, lo que se sabe de la tercera temporada de 'Lupin' es poco y nada pero sí que dibujará un nuevo escenario en la serie. En principio, el protagonista en busca de justicia y venganza por la muerte de su padre ha vencido a Pellegrini, pero nada está definido cuando se trata de un villano con tanto poder. Por ahora, la serie se toma un receso hasta la entrega de los nuevos capítulos, que según el creador de la serie, George Kay, podrían llegar en 2022.

.

Netflix afirma que las novelas originales de Arsène Lupin han vuelto a ser moda, al menos entre los incondicionales de la serie. De esta forma, repetirá reparto. Por supuesto, Omar Sy como Assane Diop, el protagonista; Vincent Londez como capitán Romain Laugier, Ludivine Sagnier como Claire, Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, Nicole Garcia como Anne Pellegrini y el resto de habituales.

