Este domingo se celebra el Día del Padre, y debido a las restricciones por el Covid una de las actividades predilectas de las familia es ver series y películas. Para eso, Netflix tiene en su catálogo una amplia selección de títulos dignos de una maratón.

La temática de las películas tiene que ver con los vínculos familiares, las relaciones entre padre e hijo y algún que otro drama que los personajes deberán enfrentar. Hay categorías para todos los gustos, desde dibujos animados hasta dramas y comedias.

A continuación, la lista con las 10 películas recomendadas.

Paternidad: una película inspirada en una historia de la vida real que se estrenó la semana pasada y logró atrapar a los usuarios de Netflix: figura entre las diez más vistas de Argentina.

Dirigido por Paul Wietz, el film está basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memory of Loss and Love (Dos besos para Maddy: una memoria de pérdida y amor) de Matthew Logelin, quien primero compartió su dura experiencia en un blog y luego la llevó al mundo editorial, donde se convirtió en un best seller.

Retrata la vida Matt (Kevin Hart) y su esposa Liz (Deborah Ayorinde), una pareja recién casada que se muda a Boston para formar una familia. A pocas horas de convertirse en padres, reciben una mala noticia: Liz tiene que someterse a una cesárea urgente por una complicación con el líquido amniótico. A pesar de la intervención médica, la mujer no logra superar el parto y muere de una embolia pulmonar.

Desde allí, la trama se centra en un papá primerizo y viudo que le hace frente al dolor y los miedos al criar a su hija recién nacida en soledad.

Mentiroso, mentiroso: si bien se trata de un clásico, y es probable que muchos ya la hayan visto, la celebración del Día del Padre es una excelente oportunidad para revivir esta historia que tiene como protagonista a Jim Carrey. El multifacético actor interpreta a un abogado que hará lo impensado para recuperar la confianza de su hijo y esposa. Junto a Maura Tierney, Jennifer Tilly y Cary Elwes, el director Tom Shadyac provocará risas y profundas reflexiones sobre la familia.

La familia Mitchell vs. las máquinas: Se trata de un dibujito animado original de Netflix. Cuenta la increíble aventura de la familia Mitchell el día que los dispositivos inteligentes de la ciudad se revelan ante los humanos. Una propuesta divertida, que seguro conquistará a primera vista a los más pequeños de la casa.

Historia de un matrimonio: otra producción original de la plataforma de streaming, que conquistó a la crítica y legro varias nominaciones a los Oscars. Una película sobre un director de teatro y su esposa actriz que luchan por mantener su matrimonio. Dirigida por Noah Baumbach y potagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Azhy Robertson y Alan Alda.

No se aceptan devoluciones: esta película es de origen mexicano y se caracteriza por su comedia dramática. Fue protagonizada, coescrita y dirigida por el actor y comediante Eugenio Derbez.

En el film el protagonista, Valentín, es un hombre soltero pero mujeriego pero luego recibe en la puerta de su casa a un bebé que fue dejado por una mujer de su pasado. Luego viaja a Los Ángeles y se refugia en una casa junto a su nueva hija. Cuando la niña tiene 7 años aparece su madre biológica y Valentín no está dispuesto a perderla.

Se busca papá: La trama cuenta la historia de Blanca una niña de 12 años a la que le gusta mucho montar bicicletas y lo que más desea en el mundo es inscribirse a una competencia en este deporte extremo.

Para ello, requiere del permiso de su madre, quien en todo momento se niega a apoyarla en su anhelo, luego que su padre falleciera por practicar estas arriesgadas disciplinas. La niña persiste en su sueño por lo que contará con el apoyo de un actor a quien contrató para que haga pasar por su padre.

Si fueras yo: esta es la historia de dos amigos de la infancia se convierten en hombres radicalmente distintos, mientras que uno es inmaduro, el otro es todo un hombre de familia. Pese a ello, un día, tras una borrachera, cambian de roles y cuerpos. Está protagonizada por Ryan Reynolds y Jason Bateman, junto a Olivia Wilde y Alan Arkin.

Son como niños 1 y 2: Cinco amigos de la infancia, que formaban un equipo de baloncesto y que ganaron un campeonato juvenil, después de 30 años reciben la noticia que su entrenador falleció por lo que deciden viajar a Nueva Inglaterra junto a sus familias para asistir a su funeral. Producida y protadonizada por Adam Sandler, el elenco lo completan Salma Hayek, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade.

Ese es mi hijo: con esta historia se podrá ver las tensiones entre padre e hijo que estallan cuando un papá desagradable decide mudarse con su hijo y la prometida de este, precisamente, antes de su boda. El filme es protagonizado por el actor cómico Adam Sandler, quien interpreta a un padre inmaduro de Andy Samberg.

Papá por dos: La historia es sobre una adolescente que aprovechando que su madre está de viaje se escapa de la comunidad hippie en la que viven y emprende una aventura transformadora para averiguar quién es su padre. El filme es protagonizada por la estrella teen brasileña Maisa Silva. El resto del elenco esta conformado por Eduardo Moscovis, Marcelo Médici y el comediante Pedro Ottoni.