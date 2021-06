Llegó el domingo, el día de descanso por excelencia, y los usuarios de Netflix buscan una película para disfrutar.

La plataforma de streaming cuenta con miles de films disponibles para sus suscriptores, pero algunos logran destacar por sobre otros y volverse populares, incluso al punto de entrar en las tendencias.

A continuación, compartiremos una lista de recomendaciones que incluyen estrenos, clásicos y hasta una animación para disfrutar junto a los más pequeños de la familia.

Selva trágica: El largometraje que sigue la historia de Agnes (Indira Andrewin), una joven que huye con la ayuda de su hermana de un matrimonio arreglado. Tras varios días de persecución, el breve momento de esperanza desaparece cuando el hombre las encuentra y les dispara, dejándolas moribundas en medio de la selva mexicana.

Pocos días después, el cuerpo ensangrentado de Agnes es encontrado por un grupo de trabajadores, quienes la rescatan pero también la mantienen cautiva en contra de su voluntad hasta decidir qué hacer con ella. A medida que pasan tiempo con la joven, surgen tensiones entre ellos, enfocadas en sus deseos y fantasías, todo esto sin saber que despertaron a Xtabay, la antigua leyenda maya sobre una diosa que embruja a los hombres.

La película fue dirigida por Yulene Olaizola y llegó a Netflix esta semana.

Disomnia: Un repentino evento global destruye todos los aparatos electrónicos y elimina la capacidad de la humanidad para dormir, lo que provoca que el caos comience entonces a repercutir rápidamente en todo el mundo.

Una mujer (Gina Rodríguez) con un pasado problemático puede ser la clave para conseguir una cura. Eso sí: para salvar el mundo deberá enfrentarse a la posibilidad de que ella misma pierda la razón.

Dirigida por Mark Raso, el film se estrenó la semana pasada y está entre las tres producciones más vistas de la plataforma en Argentina.

A vigilante: Una sobreviviente de violencia doméstica se convierte en una guerrera decidica a vengarse de su marido por lo que hizo y a proteger a otras víctimas a cualquier costo.

Sadie (Olivia Wilde) trabaja como vigilante, ayudando a hombres, mujeres y niños a escapar de hogares abusivos.Tras defender exitosamente a varias personas y después de meses de riguroso entrenamiento en habilidades de supervivencia, boxeo y artes marciales letales, Sadie regresa a su antigua casa donde descubrirá que dejar el doloroso pasado atrás está muy lejos de ser posible.

La películas es del 2018. El elenco lo completan Morgan Spector y Tonye Patano, y su directora es Sarah Daggar-Nickson.

Xtremo: En estte thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal harmanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente.

Dos años después de que su hermano Lucero (Óscar Jaenada) traicione sangrientamente a la familia, Max (Teo García) está listo para ejecutar su venganza. Pero su plan, que ideó cuidadosamente, se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Oscar Casas), el adolescente que es su protegido. Sin nada que perder, Max se enfrentará uno a uno a los secuaces de Lucero para llevar su venganza hasta las últimas consecuencias.

La película de Daniel Benmayor es de este año y se posicionó entre las seis films más vistos de Netflix.

Secreto oscuro (What lies below): es una misteriosa historia que da comienzo un verano, cuando Michelle (Mena Suvari) no puede estar más feliz de recoger a su hija de 16 años, Libby (Ema Horvath), del campamento de ciencias. Tiene noticias importantes que traerán cambios en su familia y cuando llegan a la casa del lago, la adolescente entiende por qué el ánimo de su madre: encontró al novio perfecto en John Smith (Trey Tucker).

John parece ser el tipo ideal y comparte el amor por la ciencia con Libby. Incluso instaló un laboratorio de ciencias con iluminación ambiental en el sótano de Michelle y se toma muy en serio los peces de agua salada, así como las especies de ciempiés venenosas y "realmente raras". Sin embargo, Libby pronto empieza a notar que John no es tan perfecto como parece y empieza a ver comportamientos extraños en el nuevo novio de su madre.

Seduciendo a un extraño: Hay veces en que la justicia no está del lado de la verdad y la venganza se tiene que tomar de primera mano. Esto es algo que la periodista Rowena Price (Halle Berry) nunca imaginó enfrentar en su vida y mucho menos en su profesión.

Todo transcurría normalmente hasta que una de las mejores amigas de la infancia de Rowena es asesinada. Tal es el shock de la protagonista que, al ver que no darán con el responsable del crimen, arma una investigación por cuenta propia para hallar al asesino, echando mano de habilidades muy particulares y una intuición que siempre la caracterizó.

Ahí entra el aclamado publicista Harrison Hill (Bruce Willis) quien, al parecer, es el primer sospechoso en la línea de investigación por lo que, con la ayuda de un gran amigo de la reportera, Miles Haley (Giovanni Ribisi), un hacker y especialista en informática, sigue la pista de Harrison, aunque tenga que usar tácticas de seducción con el fin de desenmascararlo.

El dragón de la tetera: una película de animación ideal para compartir en familia. El largometraje sigue a Din, un joven estudiante que por error despierta al milenario dragón Long, quien posee la habilidad de conceder deseos y cuya personalidad le dará un vistazo a otro rincón de la vida al muchacho.

Su director es Chris Appelhans y llegó a Netflix la semana pasada. Actualmente, está entre las cuatro más vistas en Argentina.