Por Florencia Bombini

@florbombini

Después de ser testigo de diversas escenas de violencia de parte de una madre para con su hijo de tres años, una mujer, que hacía dos meses que cumplía funciones de niñera del menor, decidió tomar cartas en el asunto y grabó un aberrante episodio de maltrato infantil, que se viralizó en las redes sociales.

De esta manera, logró que las autoridades municipales de Hurlingham intervinieran, que la agresora fuera detenida y le sacaran la tenencia del niño, que ahora está bajo los cuidados del padre. Carina Sanguine fue quien tuvo el coraje de actuar antes de que ocurriera una tragedia y relató todo lo sucedido en diálogo con Crónica.

Las imágenes, que fueron publicadas en las redes sociales, corresponden a la noche del sábado y ocurrieron en una casa de Parque Leloir, que Gabriela González, la agresora, había alquilado por dos semanas (vive en Hurlingham). “Le agarró una crisis porque Franco le rompió el celular, entonces yo grabé lo más que pude y después salí corriendo a rescatarlo. Cuando subí al primer piso de la casa, vi que lo estaba ahogando en la bañera. Le metía la cabeza en el agua y le gritaba ‘te voy a matar’”, sostuvo la mujer.

En las imágenes se escucha además cómo la madre le grita a su hijo “basura, malparido, sorete, hijo de p...”, mientras lo zamarrea y le tira de los pelos. La mujer también tiene otros dos hijos mellizos de 18 años (producto de su anterior matrimonio), de los cuales uno vive con ella y había ido a la quinta, aunque en ese momento no estaba, mientras que la otra decidió irse de la casa por los maltratos recibidos.

Con ese material, Carina decidió advertirle la situación al padre, sobre quien recaía una medida perimetral solicitada por la mamá. “Lo acusaba de alcohólico y drogadicto, pero ella armó la causa”. Con las imágenes de lo ocurrido, la Justicia decidió quitarle la tenencia a la mujer y dársela a Claudio, el papá. Ambos estaban separados desde hace un año.

Carina había conocido a Gabriela en 2017, cuando empezó a tomar clases de pilates que ella dictaba en su casa. “En ese entonces, yo escuchaba cuando el nene gritaba. Ella salía del salón, por lo que yo no veía lo que pasaba. Me llamó la atención que me contaba que cambiaba muy seguido de niñera, entonces me dijo de cuidar a su hijo porque sabía que no la iba a defraudar”, relató la mujer.

Cuando comenzó con estas tareas, Carina recordó que la mamá “siempre mostraba agresión contra el padre del nene”. Además, sostuvo que, producto de estos episodios violentos, “varias veces le saqué a su hijo de los brazos”. A partir de estos sucesos, la mujer decidió rescatar a Franco de esta pesadilla y se convirtió en su ángel de la guarda...