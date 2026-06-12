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Viernes, 12 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
HORROR

¡Desesperación! Así una mamá vio por las cámaras de seguridad como la niñera atacó a su beba

La madre descubrió las agresiones a través de las cámaras de seguridad de su casa mientras trabajaba. Difundió el video en las redes para alertar a otros padres.

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Una niñera fue descubierta mientras golpeaba a dos nenes a los que cuidaba en la ciudad cordobesa de Jesús María. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad de la casa. La mamá vio en vivo lo que sucedía mientras estaba trabajando. 

En la filmación se puede observar a los dos chicos durante el almuerzo. La cuidadora le llamó la atención a la nena. "Comé bien", se le escucha decir a la mujer mientras le golpeaba la mano. 

Al ver que la menor tardaba en agarrar el cubierto, le pegó una cachetada y le gritó: "Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta".

La nena tardó unos minutos en volver a agarrar la cuchara para intentar seguir comiendo. Mientras la menor lloraba, la agresora se puso a usar el teléfono celular con total indiferencia. Después volvió a insistirle con violencia para que terminara el plato.

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