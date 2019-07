La película Toy Story 4 es furor entre grandes y chicos. Sin embargo, en esta oportunidad, Disney tuvo que tomar una drástica decisión con respecto a los menores y retirar del mercado a “Forky” debido a que el muñeco del nuevo personaje de la saga podría causar asfixia.

A través de un comunicado, Disney informó que los ojos podrían llegar a desprenderse del producto y producir graves problemas en la salud de los menores de 3 años. Si la garganta o la tráquea se obstruyen y una persona no recibe oxigeno suficiente, puede sufrir un daño cerebral en solo cuatro minutos.

“Hemos decidido retirar voluntariamente el producto de Forky debido a un defecto de fabricación que podría representar un peligro de asfixia para los niños menores de 3 años. Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros invitados y les pedimos que devuelvan el artículo por un reembolso completo visitando cualquier tienda de Disney en América del Norte o los parques temáticos de Disney”, detalla la empresa en el comunicado que fue publicado en las redes sociales oficiales.

El muñeco que sacaron de comercialización.

Quienes hayan comprado el juguete del tenedor deberán devolverlo para que la empresa les reembolse el dinero. Desde Disney anunciaron que entre abril y junio de este año, sólo en Estados Unidos, se vendieron cerca de 80 mil juguetes de "Forky", destronando al muñeco de "Woody", por lo que el comunicado es alarmante.

Toy Story es la famosa saga en cuyas películas los juguetes cobran vida y en cada una llegan nuevos personajes a vivir aventuras. Esta vez, Bonnie, la niña protagonista, debe iniciar una nueva etapa de su vida: el preescolar. Pero ella no se siente preparada y, en su salón de clases, se siente sola. La maestra les pide hacer una manualidad y, con cosas de la basura, Bonnie crea a su nuevo juguete: Forky, un tenedor-cuchara con brazos de limpiapipas y pies de paletas de madera. Este cobra vida y no logra entender que su propósito ya no es ser parte de la basura, sino acompañar a su niña en los momentos importantes de su vida.