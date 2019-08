@MatiResano

Una conmovedora muestra de afecto es llevada adelante por unos “padrinos mágicos”, cuya misión es contener y llenar de abrazos y sonrisas a una veintena de pibes provenientes de las realidades más crudas. Una particular iniciativa que, con la aprobación de sus padres, se enfoca en abrirles un nuevo mundo a los niños, encender esa luz de esperanza que tenían apagada y, principalmente, demostrarles que no están solos.

“Padrinos del corazón” es la puesta en marcha de Victoria Ojeda, una mujer habituada a emprender propuestas solidarias. Como ella misma argumenta: “La economía nos arrastra y hay que inventar cosas para poder sustentar necesidades”. Justamente con ese afán decidió comenzar una nueva aventura, la cual consiste en buscar y asignar un padrino a cada niño del barrio La Esperanza de Lomas. Allí, muchos pequeños cristalizan historias de vida por demás complejas, “son chicos faltos de cariño producto de esas situaciones de vulnerabilidad, muchos hijos de mamás solteras, y otros discapacitados”, reveló Ojeda.

Por eso la mujer fundamentó que su proyecto radica en que “de a poco constituyan sus lazos, que puedan ver otra realidad, más allá de su entorno, que les den amor. Es como un hada madrina; creo que no se lo van a olvidar nunca”.

El punto de partida será el próximo 25 de agosto, en la vivienda de Brenda, cuyo hijo pudo superar un cuadro de desnutrición a través de diferentes acciones solidarias, y en agradecimiento recibirá a 23 almas solidarias que van a compartir una merienda con sus nuevos ahijados.

Estas voluntades tienen nombre y apellido, algunos de ellos son Nicolás Velárdez, Ximena Retamal, Mónica Isabel Gette, María Laura Becker, Verónica Graneros, Matías y Eric Falcón, Fernanda Batalla, Giselle Belén Gómez, Evelyn Villalba, Alejandra González, Julia Andrada, Betiana Gonzalvo, Marina Lucero, Virginia Gauna, Karina Céspedes, Soledad Eres, Sabrina Gallardo y Valeria Guevara.

Los encuentros tendrán lugar los viernes a las 17.40 y los domingos a las 15, cada dos semanas. Al respecto, la mentora de tan admirable acción detalló que “la ayuda es directa y constará de lo que cada padrino desee, de acuerdo a que vaya conociendo sus historias”. A su vez, la madrina mayor remarcó que “cada persona que tenga ganas de apadrinar a un chico le donará ropa y calzado, porque nos está costando mucho abastecer a madres y chicos que vienen a los roperos sociales que organizamos”.

Por su parte, Victoria reconoció que “los padres los dejan a los chicos. Las mamás están re-contentas, nos entregarán a sus hijos durante dos horas, en las que vienen los padrinos, los visitan, los ven y se interiorizan de sus historias”.

Cada gesto solidario fue seleccionado mediante las redes sociales. Muchos de ellos ya son conocidos e incluso mantienen una amistad con Ojeda, quienes serán para algunos niños sus primeros padrinos. En referencia a ello, la mujer confesó que “yo les comentaba a los chicos que en mi infancia no tenía la oportunidad de salir a pasear con mis papás. Pero no me olvido nunca de una vecina que nos juntaba a todos los chicos del barrio para ir a comer una parrilla o a un cine. Son chicos que necesitan, que se van a dormir con una taza de té durante todo el día, que no tienen mucha vida social, y que vean que no todo es tan malo”.

Por eso “se me ocurrió la existencia de un padrino de corazón, que les nazca relacionarse con esa criatura que lo necesita, que vienen con una vida muy difícil. A mí me pone mal verlos así, y me encantaría que alguien los ayude, pero principalmente les brinden cariño”. Bajo esa misión se alinea Victoria, realizando un trayecto que intentará ampliar, alcanzando a más pequeños, y para ello necesita de más voluntades, las cuales pueden sumarse llamando al 15-2550-7516.