Por Ana Breccia

@anabreccia



La localidad de Open Door está en alerta por un “loco armado” que dispara en cualquier dirección. Vecinos aterrorizados de ese distrito de Luján indicaron que el último domingo en horas de la mañana el hombre, encargado de un criadero de pollos, tiró a través de un cerco hacia una quinta donde se encontraban cinco criaturas.



El balazo mató a un perrito de esa propiedad, pero podría haber causado una catástrofe. Fue durante ese día del fin de semana, a las 9.10, cuando Paula García Pultera recibió una llamada con una pésima noticia: una conocida le advertía que a su perro Calu le habían disparado y estaba en estado grave.



De inmediato, se dirigió a la veterinaria pero a la altura de Panamericana y Camino Manzanares, el animal ya no respiraba.



En el intento de llamar a la policía, se encontraron con un móvil en el camino. Entonces, el oficial se presentó en la quinta Campo Blanco, tomó todos los datos necesarios y le sacó fotos al perro muerto y al lugar desde donde el desquiciado disparó. Si bien radicaron la denuncia en la Comisaría 3ª de Luján e interviene la UFI 10, los vecinos temen que el sujeto tome venganza.



"El oficial sólo le tomó los datos al acusado y ahora quedó al lado de la quinta, armado y sabiendo que nosotros lo denunciamos. Nos sentimos absolutamente desprotegidos, tenemos miedo a las represalias. Un tipo que es capaz de disparar por un cerco es capaz de hacer cualquier cosa”, le contó García Pultera a cronica.com.ar.



Esta no fue la primera vez que el sujeto mató a tiros a un perro, denunciaron los vecinos, aunque las autoridades locales todavía no respondieron a ningún reclamo. El criadero de pollos en el que el pistolero trabaja limita con la quinta.



Aunque su dueño, Carlos Putzeys, lo definió como “un tipo responsable”, la mujer no tiene la misma impresión: “Le pareció un detalle menor y se enojó. Lejos de disculparse, hizo llamadas amenazantes porque no quería que lo denunciáramos. Ni siquiera tuvo en cuenta que podría haber herido o matado a alguien”.

En el momento del disparo se encontraban cinco niños en la quinta.

Un momento de terror



Cuando se produjeron los tiros, había seis adultos y cinco chicos en la quinta. “Le disparó al perro como le podría haber disparado a cualquiera. No sé si es un loquito, si está drogado o borracho. Estamos muy expuestos. Hay mucho movimiento de gente en la quinta, mis hijos van casi todos los días. Tendría que importar que hay una persona que está poniendo en riesgo la vida de un montón de gente. Si le hubiera disparado a alguien en vez de al perro, tal vez actuarían”, se quejó.



Por último, García Pultera indicó que no es la primera vez que ocurre algo similar. Años atrás tiró al aire y en otra ocasión disparó al caminador de los caballos. “Es una persona que no es normal. No podés disparar detrás de un cerco que hay gente. No le importó nada si le erraba y le pegaba a alguien”, concluyó.