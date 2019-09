La Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera) anunció este miércoles a la mañana una "jornada de luto y una medida de fuerza nacional" para este jueves, por el fallecimiento en un accidente de tránsito de dos maestras. Estas volvían el último martes por la noche a Comodoro Rivadavia, tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson.

A través de su cuenta en redes sociales, la Ctera convocó para las 10 a una conferencia de prensa, en la sede porteña ubicada en Chile 654, donde se dieron precisiones de la medida de fuerza. Previamente, el secretario general adjunto de la Ctera, Roberto Baradel, anticipó que los docentes realizarán la jornada de luto.

“Es inadmisible que hayan muerto dos docentes cuando volvían de una movilización para reclamar el cobro en tiempo y forma de sus salarios”, dijo Baradel y consideró que se trata de dos fallecimientos “evitables”.

En ese marco, el dirigente gremial docente pidió al presidente Mauricio Macri y al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, "que resuelvan este conflicto ya mismo" y que "garanticen la paz social" en la provincia patagónica.

Mariano Arconi pidió resolver inmediatamente los conflictos.

LEÉ TAMBIÉN: Chubut: bronca contra el gobernador, dos muertos en choque y fuego en la Legislatura

Las dos docentes muertas en el accidente en la ruta 3, kilómetro 1.575, regresaban a sus hogares luego de partricipar en la marcha de los estatales. El trágico vuelco derivó en una protesta frente a la Legislatura, donde los manifestantes quemaron cubiertas, maderas y basura.

Las docentes fallecidas, profesoras de Economía y Lengua, fueron identificadas como Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, quienes "estaban a punto de jubilarse", según describió Leonardo Moreyra, delegado de la escuela donde realizaban la actividad, la provincial 738 de Comodoro Rivadavia.

Las personas rescatadas con vida del Renault Sandero Stepway en el que viajaban fueron llevadas al hospital de Trelew, cabecera del lugar donde se produjo el accidente, y se recuperaban favorablemente aunque permanecían en el centro asistencial en observación, según se informó. Este miércoles, se realizó una marcha del silencio, con dolor, por las calles de Rawson con rumbo hacia la Casa de Gobierno.

El delegado de ATE Chubut Manuel Gutiérrez sostuvo este miércoles que la situación de crisis en la provincia "aumentó" y es "caótica" y no permite anticipar "qué sucederá en las próximas horas". Y agregó que: "Esto no terminó con el paro de Ctera sino que continuó con la muerte de las docentes, y la detención de dos compañeros de la seccional Lobos, y con el abandono de parte del Estado, ya que hace más de 40 días que los tres poderes -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- están paralizados".

En el marco de un plan de lucha que viene profundizándose con cortes de ruta, piquetes y marchas estatales y docentes. Gutiérrez explicó que "hubo sectores que no son docentes que prendieron fuego" e insistió en que "el abandono de parte de las autoridades es total".

El Gobernador Arcioni no le paga hace meses a los docentes y él se aumenta el sueldo un 100%, los docentes dejan la vida en la ruta, dos muertos volviendo de de la protesta, ahora prenden fuego la Legislatura.

Viva la lucha de los docentes de Chubut!

De las calles no nos vamos! pic.twitter.com/y3XykE8A1b — Sopermi (@Sopermi) September 18, 2019

En materia salarial relató que los docentes cobran "en tres rangos" y "las escuelas no están en condiciones" ya que "no tienen calefacción y registran pérdidas de gas", sumado a que "la ex ministra de Educación provincial está acusada de fraude".

LEÉ TAMBIÉN: Docentes chubutenses arrancan octava semana de paro

Además, el delegado de ATE relató que "las plantas de aluminio que existen en Chubut están totalmente saqueadas", al tiempo que recordó que son las más grandes de América latina y que el gobernador Manuel Arcioni se aumentó el sueldo "100 por ciento", junto a "toda la planta política"."Esto se produce en un contexto donde además hace dos años que no se aprueba el Presupuesto en la Legislatura, por lo que no se conocen los números de la provincia", disparó Gutiérrez.

En tanto, consultado sobre cómo continuará la situación, dijo que antes de la muerte de las docentes habían planteado un plan de lucha en el Congreso con acampe en la Legislatura, pero asumió que a partir del martes no saben "cómo sigue esto" y que "puede pasar cualquier cosa".

"Hubo sectores que no son docentes que prendieron fuego".

La ministra de gobierno de Chubut, Mariana Vega, consideró que: "El fallecimiento de las docentes no se produjo en un contexto represivo", sino que "fue un lamentable accidente de tránsito". En ese marco, expresó el "pesar" y la "solidaridad" del Poder Ejecutivo provincial con las familias de las docentes fallecidas.

"Si bien las docentes volvían de una manifestación cuando perdieron la vida, no fue en un contexto represivo y no es justo que culpen a este gobierno por lo que pasó, ni tampoco a los gremios que propiciaron la movilización de los docentes", dijo Vega.

La funcionaria reconoció que las movilizaciones que se realizaron el martes por parte de los estatales se desarrollaron de forma "pacífica y ordenada" y aseguró que "nada hace pensar en un contexto represivo, porque de hecho no hubo violencia que lo justifique".

Dijo, además, que el Poder Ejecutivo se puso "de inmediato a disposición de las personas heridas" en el mismo accidente vial, y que se dispuso que tengan "asistencia psicológica, además de médica". "Llegamos con las condolencias a las familias, nuestra proximidad hoy es humana y para más adelante dejaremos la discusión gremial", concluyó Vega.